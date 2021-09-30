Ordu’da Türk Dili Bayramı etkinliği

Ordu’da, 89’uncu Türk Dili Anma Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi salonunda, Altınordu Belediyesi ve Ordu Üniversitesi iş birliği 89’uncu Türk Dil Bayramı Anma Paneli programı düzenlendi. Öğrencilerin de katılım sağladığı programda, Türk dilinin önemine değinildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ilk olarak kente gelen üniversite öğrencilerine eğitim hayatlarında başarılar diledi. Türk gençlerine güvenlerinin tam olduğuna dikkat çeken Başkan Tören, “Türkçemiz kimliğimizdir. Annemizden doğduğumuz andan itibaren bizi bu dünyaya ilişkin bakışımızı, duyuşumuzu ve nihayet kimliğimizi şekillendirir. Deyim yerindeyse dil bir düşünürün dediği gibi insanın vatanıdır. Aslında, her dil hem tarihi şekillendirir hem de bu tarih içinde kendisi de şekillenir. Türkçemiz için bu söz daha bir geçerlidir, zira tarihte çok geniş coğrafyaları şekillendirirken anda bu coğrafya üzerinde yaşayan Türk Milleti’nin, değişik lehçelerde de olsa kimliğini muhafaza etmektedir. Türkçemiz, tarihte eşine az rastlanır bir misyonu yerine getirmiş, tarihi ve coğrafyaları mayalamış bir dildir. Mayalamak dönüştürmek demektir. Yani, bir medeniyet inşacısı dil olmak vasfıyla Türkçe, bir yönüyle, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne hatlarını belirleyebileceğimiz devasa coğrafyayı mayalayarak dönüştürmüştür” dedi.

Programda konuşan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan ise programda yaptığı konuşmada, “Öteden beri özgün yapısıyla ecdadın bize bıraktığı o güzelim ifade biçimiyle bu millet köklerinden gelen o Türkçenin güzelliği, akıcılığı ve kendini ifade etme anlamındaki zenginliği ile hem konuşma dilinde, hem yazma dilinde hem bilim dilinde muhteşem bir dildir. İnşallah bundan sonraki günlerde de Altınordu Belediyemiz ile iş birliğine devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sunumlar eşliğinde devam eden programa öğretim üyelerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci de katıldı.

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