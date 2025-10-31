Ordu nerede? Ordu hangi bölgede, komşu illeri neler?

Türklerin Anadolu’ya yerleşmesinden sonra Türk boylarının kontrolüne girmiş, kısa süreyle Danişmentliler ve Mengücekliler gibi beyliklerin hâkimiyetinde kalmıştır. 14. yüzyılın sonlarında Hacı Emiroğulları Beyliği tarafından yönetilen bölge, 15. yüzyıl başlarında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı döneminde ticaret ve balıkçılıkla gelişen şehir, fındık üretimiyle de ekonomik değer kazanmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra Ordu, sanayi, tarım ve denizcilikte gelişerek Karadeniz’in önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bugün şehir, tarih boyunca taşıdığı deniz kültürü, yeşil doğası ve tarımsal zenginliğiyle Anadolu’nun kuzeyinde köklü bir geçmişin izlerini taşımaktadır.

Cumhuriyet’in ilanından sonra Ordu, Karadeniz’in gelişen şehirlerinden biri olmuştur. Özellikle 1930’lu yıllarda fındık üretiminin artmasıyla şehir, bölgenin ekonomik merkezlerinden biri olmuştur. Limanın faaliyete geçmesi, tarım ürünlerinin iç ve dış pazarlara ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Sanayi yatırımlarının başlaması, kenti yalnızca tarıma dayalı bir ekonomi olmaktan çıkarıp ticaret ve hizmet sektöründe de büyümeye yöneltmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Ordu, hem tarım hem turizm açısından gelişimini sürdürmüştür.

ORDU NEREDE? Ordu, Karadeniz’in doğu kesiminde, uzun bir sahil şeridi boyunca uzanır. Kuzeyi Karadeniz’e açılan Ordu, hem kıyı hem de dağlık yapısıyla dikkat çeker. Şehrin iç kesimleri yüksek yaylalarla, kıyı bölgesi ise yemyeşil ormanlarla kaplıdır. Ilıman ve nemli Karadeniz ikliminin etkisi altındadır; yıl boyunca bol yağış alır ve bu da doğal bitki örtüsünü zenginleştirir. Ordu mutfağı, Karadeniz’in bereketli topraklarından ve denizinden gelen lezzetlerle şekillenmiştir. Yemeklerde mısır, lahana, fındık ve hamsi sıkça kullanılır. Mısır ekmeği, sofraların temel unsurlarından biridir. En bilinen yöresel yemekler arasında melocan kavurması, galdirik, mısır çorbası, hamsili pilav, pancar çorbası, fındıklı helva ve ısırgan otu yemeği yer alır. Ayrıca Ordu, Türkiye’nin en büyük fındık üretim merkezi olarak bilinir; bu nedenle tatlılarda ve hamur işlerinde fındık geniş yer tutar. Ordu mutfağı, doğanın sunduğu taze ürünlerle sade ama karakteristik bir Karadeniz lezzet kültürünü temsil eder.

Ordu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi sınırları içinde yer alır. Coğrafi yapısı oldukça çeşitlidir; kıyıdan iç kesimlere doğru gidildikçe dağlar yükselir ve yaylalar başlar. Bu özellik, hem iklimi hem tarımı hem de yerleşim düzenini şekillendirmiştir. Karadeniz iklimi etkisiyle yıl boyunca bol yağış alır; yazlar serin, kışlar ılıman geçer. Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin en yeşil ve en nemli bölgesidir. Ordu da bu yapının tipik bir örneğidir. Dağlar denize paralel uzanır, bu da kıyı ile iç kesimler arasında ulaşımı zorlaştırsa da doğal güzelliklerin korunmasını sağlamıştır. Fındık, kivi ve mısır üretimi bölge ekonomisinin temelini oluşturur. Ayrıca yayla kültürü, el sanatları ve geleneksel müzik, Ordu'nun kültürel yaşamında önemli yer tutar. Gerek doğası gerek iklimiyle Ordu, Karadeniz Bölgesi'nin hem tarımsal hem turistik açıdan canlı şehirlerinden biridir. ORDU KOMŞU İLLERİ

Ordu, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinin doğu kesiminde yer alır ve hem coğrafi hem kültürel konumu itibarıyla bölgenin şehirlerinden biridir. Şehrin doğusunda Giresun, batısında Samsun, güneyinde Tokat ve Sivas illeri bulunur. Kuzeyi ise uzun sahil şeridiyle Karadeniz’e açılır. Bu konum, Ordu’yu hem deniz ticareti hem tarımsal üretim hem de kültürel etkileşim açısından zengin bir geçiş noktası haline getirmiştir. Doğusunda Giresun ili yer alır. Her iki şehir de Karadeniz’in yeşil dokusunu, nemli iklimini ve benzer kültürel geleneklerini paylaşır. Fındık üretimi, bu iki il arasında en güçlü ekonomik bağdır. Giresun’un yüksek yaylaları ile Ordu’nun Perşembe ve Aybastı yaylaları, yaz aylarında hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin uğrak noktasıdır. Halk oyunları, müzik ve mutfak kültürü açısından da büyük benzerlikler görülür. Batısında Samsun bulunur. Samsun, Karadeniz’in en büyük şehirlerinden biri olup Ordu ile ticari ve ulaşım açısından sıkı bir ilişki içindedir. Ordu-Samsun arasında uzanan kıyı yolu, bölgedeki deniz ticaretini ve iç turizmi destekler. Samsun’un gelişmiş sanayisi ve limanı, Ordu’nun tarımsal ürünlerinin dış pazarlara taşınmasını kolaylaştırır.