Açıklamada, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının girişimleriyle Ordu pidesinin, Türk Patent ve Marka Kurumunun 1 Şubat 2023 tarih ve 142 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendiği kaydedildi.