Ordulu yamaç paraşütü pilotu, havada bisikletiyle pedal çevirdi

Ordu'nun seyir terası konumundaki Boztepe, turistlerin yanı sıra yamaç paraşütü tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Şehir merkezinden teleferikle ortalama 7 dakikada çıkılabilen 530 rakımlı Boztepe, yamaç paraşütçülerine doyumsuz keyif yaşatıyor.

Boztepe'ye çıkan adrenalin tutkunları, paraşütleriyle kendilerini boşluğa bırakarak yeşil ve mavinin tadını aynı anda çıkarıyor.

Aynı zamanda bisiklete de ilgisi olan Şahin, yamaç paraşütü yaptığı sırada havada bisiklet sürmek istedi.

Altınordu Boztepe Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanı ve yamaç paraşütü pilotu Durmuş Şahin, kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla farklı bir etkinlik yapmak istedi.

Boztepe'ye çıkan Şahin, bisikleti kendine bağlayarak yamaç paraşütüyle havalandı. Havada bir süre kalan ve bu sırada gökyüzünde pedal çeviren Şahin, iki tutkusunu aynı anda gerçekleştirmenin heyecanını yaşadı.

Bunun için Ordu Bisiklet Kulübü yetkilileriyle iletişime geçen Şahin, 7 kilo ağırlığında bir bisiklet seçti.

İlk defa böyle bir etkinlik gerçekleştirdiğini belirten Şahin, "Amacım Ordu'da yamaç paraşütü yapılabildiğini ve bu sporun ne kadar kolay olduğunu göstermekti. Diğeri de iki tutkuyu aynı anda yaparak büyük bir heyecan yaşamaktı" dedi.

Önceden prova yaptığı için yamaç paraşütü sırasında bisikletiyle sorunsuz şekilde havada kalmayı başardığını dile getiren Şahin, kendisini görenlerin çok şaşırdığını kaydetti.