Örebro - Östersunds FK rakamlar

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Örebro, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Östersunds FK takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Örebro 23 puanla 10. sırada, Östersunds FK 33 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Örebro, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Östersunds FK son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 486. İddaa'da Örebro kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Östersunds FK kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Örebro önceki hafta AIK Stockholm mücadelesinde 1-2 yenildi.

Östersunds FK, Jönköpings Södra karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Örebro, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 14 gol yedi.

Östersunds FK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Östersunds FK, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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