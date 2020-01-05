İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Erdal Kıran, 13 Aralık'ta 11 yaşındaki oğluyla bir kafeye gitti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre oğlu içeride yemek yerken 29 yaşındaki Kıran da dışarıda oturarak beklemeye başladı.

9 KURŞUN SIKIP KAÇTI

Kısa bir süre sonra, arkadan gelen saldırgan, Kıran'ın kafasına bir el ateş etti. Kıran, kanlar içinde yere düştü. Katil zanlısı, bu kez yere düşen Kıran'a , ateş etmeye devam etti. 9 kez ateş eden zanlı olay yerinden kaçtı. Saldırgan, kendisini bekleyen kırmızı renkli araca binerek kaçtı. Tüm bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE UZANDI

Olayın ardından polis harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, cinayetin izleri, organize bir suç örgütüne uzandı. İddialara göre, öldürülen Kıran'ın bu grupla daha önce husumeti olduğu tespit edildi. Polis, kırmızı renkli aracın peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma genişletildi.