Organize İşler 2 ne zaman vizyona giriyor? Soruları merak konusu olmuştu. 1 Ocak'ta vizyona girmesi beklenen fakat sinemadaki 'mısır krizi'nin çözülmesinin ardından Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filminin vizyon tarihi belli olmuş oldu. Filmde Sarı Saruhan karakterini canlandıracak olan Kıvanç Tatlıtuğ filmin yayın tarihini Instagram hesabından duyurdu.

ORGANİZE İŞLER 2 FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Merakla beklenen Organize İşler 2 filmi 1 Şubat'ta sinemaseverler ile buluşacak.

ORGANİZE İŞLER 2 FİLMİN KONUSU NEDİR?

Organize İşler 2, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediyor. Asım Noyan yıllarca söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi bu kez de “sazan sarmalı” olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Organize İşler filminin devam halkası olan yapımın senaryosu ve yönetmenliği Yılmaz Erdoğan'a ait. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi isimler yer alıyor.

ORGANİZE İŞLER 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Ata Demirer

Demet Akbağ

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Demet Evgar

Ekin Türkmen