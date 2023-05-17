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Orhan Gencebay: Ağır bir şaka ama biz bunlara alıştık

Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair sosyal medyada iddialar paylaşıldı. Söz konusu söylentiler ailesi tarafından yalanlandı. Orhan Gencebay'dan da açıklama geldi

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HABERTURK.COM / DHA
  • Orhan Gencebay: Ağır bir şaka ama biz bunlara alıştık - Magazin haberleri

    Orhan Gencebay, kendisi hakkında çıkan 'öldü' iddiaları üzerine açıklama yaptı.
  • Orhan Gencebay: Ağır bir şaka ama biz bunlara alıştık - Magazin haberleri

    Orhan Gencebay, "Sevgili gönül dostlarım ve tüm sevenlerim, hakkımda “Orhan Gencebay öldü” diye hızla yayılan haber tamamen asılsız ve art niyetle yapılmış olduğunu düşündüğüm bir haberdir. Allah’ın izniyle sağlığım yerinde kale gibiyim. Gerçek ve güzel haberlerle anılmak üzere sevgiyle kalın" açıklamasını yaptı.
  • Orhan Gencebay: Ağır bir şaka ama biz bunlara alıştık - Magazin haberleri

    78 yaşındaki Orhan Gencebay, açıklamalarına şöyle devam etti. 
  • Orhan Gencebay: Ağır bir şaka ama biz bunlara alıştık - Magazin haberleri

    Orhan Gencebay, "Şükürler olsun, gayet iyiyiz. Henüz vademiz dolmamış, Rabbim bilir. Rabbimize teslim olan biriyiz. O ne derse o olur. Şükürler olsun. Gayet iyiyiz. Merak edenlere buradan en candan sevgi ve selamlarımı yolluyorum, berhudar olsunlar. Birileri demek ki böyle bir şaka yaptı. Ağır bir şaka. Ama biz bunlara yaşamımız boyunca 15-20 defa yaşandı, alıştık. Daha önce de yaşadık bunları, oluyor böyle şeyler. Şu an sağlığımız iyi. Tüm gönül dostlarıma, canlarıma, en candan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar, Orhan baba iyidir" şeklinde konuştu.

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