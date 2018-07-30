Oriente Petrolero - Sports Boys Warnes maçı öncesi rakamlar

Bolivya Premier Lig Clausura maçında Oriente Petrolero ile Sports Boys Warnes, 31 Temmuz 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 03:00. 3 puanlı Oriente Petrolero 6. sırada bulunuyor, Sports Boys Warnes 6 puana sahip ve 3. sırada. Oriente Petrolero son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sports Boys Warnes, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 605. İddaa'da Oriente Petrolero kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sports Boys Warnes kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Oriente Petrolero son haftadaki Sports Boys Warnes müsabasında 2-3 yenildi.

Sports Boys Warnes, Oriente Petrolero karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Oriente Petrolero, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Sports Boys Warnes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sports Boys Warnes, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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