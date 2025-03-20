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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Orkun Kökçü: Çalıştığımız gibi oldu bu maç - Futbol Haberleri

        Orkun Kökçü: Çalıştığımız gibi oldu bu maç

        A Milli Futbol Takımımızın oyuncularından Orkun Kökçü, 3-1'lik Macaristan galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Çalıştığımız gibi oldu bu maç" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 22:37 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:37
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        "Çalıştığımız gibi oldu bu maç"
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        UEFA Uluslar Ligi Play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenen millilerimizin oyuncularından Orkun Kökçü, galibiyeti değerlendirdi.

        "İNŞALLAH A LİGİ'NE YÜKSELİRİZ"

        Attığı gol ile ilgili konuşan Orkun, "İlk kez Türkiye'de gol attığım için mutluyum. İnşallah devamı gelir ve Macaristan'da bu işi bitirip A Ligi'ne yükseliriz." dedi.

        "ÇALIŞTIĞIMIZ GİBİ OLDU BU MAÇ"

        Mücadeleyi değerlendiren milli futbolcu, "Çok fiziksel bir maçtı, çok fauller oldu. Biz de fiziksel anlamda iyi iş çıkardık. Zor bir maçtı. Avantajla Macaristan'a gideceğiz. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        Orkun ayrıca, "Çalıştığımız gibi oldu bu maç. Çok mutluyuz." sözlerini sarf etti.

        "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

        24 yaşındaki futbolcu son olarak "Bize neyi beklediğini anlatıyor Montella, biz de en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu maç iyi oldu. İnşallah devamı da gelir. Gelecek maçlarda da bu şekilde devam etmek için elimizden geleni yapacağız." açıklaması yaptı.

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