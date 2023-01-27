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Orkun Kökçü Feyenoord’u sırtlıyor

Hollanda Eredivisie’de liderliğini sürdüren Feyenoord’da milli futbolcu Orkun Kökçü, bu sezon çıktığı 17 maçta kaydettiği 8 golle takımını sırtlıyor.

Orkun Kökçü Feyenoord’u sırtlıyor
İHA

Hollanda Eredivisie’de Feyenoord, 18 karşılaşmada 12 galibiyet 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 41 puanla en yakın rakibi AZ Alkmaar’ın 2 puan önünde liderliğini devam ettiriyor.

Hollanda ekibinde takımın kaptanlığını da üstlenen milli futbolcu Orkun Kökçü, sergilediği performansla adından söz ettiriyor. Son olarak Feyenoord’un NEC Nijmegen’i 2-0 yendiği karşılaşmada takımının 2. golünü atan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 17 lig maçında 8 gol kaydederken, Danilo ile birlikte takımının en skorer ismi konumunda. Orkun'un bir lig bir de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 2 de asisti bulunuyor.

Feyenoord’un grubunu lider tamamladığı UEFA Avrupa Ligi’nde de 6 karşılaşmaya çıkan Orkun, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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