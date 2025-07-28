Orman yangınlarında son durum 28 Temmuz 2025: Kahramanmaraş, Karabük ve Bursa orman yangını söndürüldü mü?
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının bir kısmı kontrol altına alındı. Ancak bazı illerde çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili son duruma ilişkin "Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var. Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat." dedi. Peki, Kahramanmaraş, Karabük ve Bursa orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu, son durum nedir? İşte, 28 Temmuz 2025 Kahramanmaraş, Karabük ve Bursa orman yangınları son dakika gelişmeleri...
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele aralıksız sürüyor. Kül olan ormanlar ve şehit haberleri günlerdir yüreğimizi dağlıyor. Ekipler yangınları en kısa sürede kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Ancak aşırı sıcaklar ve sert rüzgarlar mücadeleyi zorlaştırıyor. Son günlerde çıkan orman yangınlarından bir kısmı kontrol altına alındı. Ancak bazı illerde çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş, Karabük ve Bursa olmak üzere 3 ilde 4 yangının devam ettiğini açıkladı. İşte, 28 Temmuz 2025 Kahramanmaraş, Karabük ve Bursa orman yangınları son dakika gelişmeleri…
ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM GELİŞMELERİ | 28 TEMMUZ 2025
Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda dün akşamüzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.
Gece boyunca 1777 personel ve 688 araçla aralıksız devam eden yangını kontrol altına alma çalışmalarına hava araçları da destek verdi.
Kestel'e bağlı Ağlaşan Mahallesi, yaklaşan alevler nedeniyle tedbiren boşaltıldı. Mahalle sakinleri ile çiftlik hayvanları ekipler tarafından tahliye edildi. Bazı vatandaşlar ise ekiplere çalışmalarında destek verdi.
Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 3 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağının da havadan müdahalesi devam ediyor.
Kestel'e bağlı Ağlaşan Mahallesi'ne doğru ilerleyen, bazı ev ve ahırlara yaklaşan alevler sebebiyle havadan müdahale yoğunlaştırıldı.
Bölgedeki yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Ayrıca, Bursa'nın Gürsu ilçesi Karahıdır mevkisindeki orman yangını nedeniyle dün saat 23.00 civarında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından trafiğe kapatılan Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım Kavşağı ayrımı-Bursa Doğu Kavşağı ile Bursa Doğu Kavşağı-Turanköy Kavşağı, yeniden ulaşıma açıldı.
BURSA, KARABÜK VE KAHRAMANMARAŞ'TA ORMAN YANGINLARI SÜRÜYOR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yumaklı, ülke genelinde 23'ü ormanlık alanda, 21'i de orman dışı olmak üzere 44 yangına müdahale ettiklerini söyledi. Yumaklı'nın açıklamasına göre, büyüme potansiyeli olan yangınlardan Aydın Efeler, Aydın Nazilli, Muğla merkez Fadıl köyü, Muğla Bodrum, Denizli Tavas, İzmir Urla, Bursa İznik, Antalya Kemer, Edirne Keşan yangınlarını kontrol altına alındı.
Devam eden yangınlarla ilgili son duruma değinen Yumaklı, şunları kaydetti:
"Antalya Gazipaşa ve Uşak Sivaslı'daki ikinci yangın, bunlarla ilgili 'Büyük ölçüde kontrol altına alındı' demiştik ancak malumunuz havanın çok aşırı sıcak olması sebebiyle en ufak bir rüzgarda bile yeniden alevlenmelerin yaşanması sebebiyle soğutma çalışmalarını bitirene kadar burada tam kontrolü vermeyeceğiz. Dolayısıyla bu konunun kamuoyu tarafından bu şekliyle bilinmesini istirham ediyoruz.
Halihazırda 3 ilimizde 4 yangın var. Bursa Kestel, Bursa Harmancık, Karabük Safranbolu ve Kahramanmaraş Onikişubat."
"Kestel yangınında her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz"
Yumaklı, Bursa'da dün önce Harmancık-Orhaneli mevkisinde, ardından da Kestel ilçesinde yangın çıktığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Öğlen yaptığımız açıklamada, Harmancık-Orhaneli yangınıyla ilgili büyük ölçüde kontrol altına aldığımızı, soğutma çalışmalarına devam ettiğimizi, tedbiri elden bırakmak istemediğimizi söylemiştik. Tam da biraz önce söylediğim sebeple gün içinde maalesef burada aşırı bir rüzgar oluştu ve yeniden alevlenmelere sebep oldu. Şimdi oraya yeniden odaklanmış durumdayız. Gündüz daha fazla yoğunlaştığımız ve artık bitirmekle ilgili sonlara geldiğimizi düşündüğümüz Kestel yangınında her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz ancak bunlar için de yine bir yandan küçük tütmeler ya da rüzgar sebebiyle hafif alevlenmelerin hepsini bitirene kadar, soğutma çalışmalarımıza da bir yandan devam ediyoruz. Onlar için de 'tam kontrol' söylemeyeceğiz. Aynı şekilde hassasiyetle müdahaleye devam edeceğiz."
Bakan Yumaklı, Bursa'daki yangınlara gün içinde 2'si ağır sınıf 6 uçak, 2'si ağır sınıf 4 helikopter, 855 kara aracı, 2 bin 300 personelle müdahale edildiğini, hava karardıktan sonra da daha fazla yere ulaşarak soğutma ve tütmelerin sebeplerini ortadan kaldırmakla ilgili çalışmalara devam edileceğini aktardı.
Tahliyelerle ilgili rakamları da paylaşan Yumaklı, "Bursa'da Gürsu'ya ait Karahıdır, İğdir, Ağlaşan, Avdancık mahalleleri ile Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinde toplam 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi, güvenli yerlere alındı." diye konuştu.
"Son ateş sönene, son duman dağılana kadar da durmayacağız"
Bakan Yumaklı, Karabük Safranbolu'daki yangında durumun biraz daha iyiye gittiğini dile getirerek, "Bu yayına hazırlanırken arkadaşlarımız sahada kontrollerine devam ettiği sırada, yeni bir alevlenme oldu. En son alana bile ulaşmadan 'Biz tam burayı kontrol ettik' demeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Buradaki coğrafi şartlar, kırıklar, kanyonlar, uçurumlar, vadiler ve hava şartlarının, ekiplerin işini zorlaştırdığını vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:
"Çok ciddi bir sis ve duman bulutu, uzunca bir süre bu yangın alanının üzerinden kalkmıyor ancak gün boyu buraya da yine 3 uçak, 16 helikopter, 389 araç ve 1386 personelle müdahale ettik. Gece boyu da arkadaşlarımız, bütün alanlara tek tek ulaşmakla ilgili çalışmalarını devam ettirecekler. Kahramanmaraş Onikşubat'ta enerjisini düşürdüğümüzü söylemiştik. Taşlık, kayalık, zor bir coğrafya, ulaşmak mümkün değil. Burada hava araçlarımızın da etkisiyle mümkün olduğu kadar ulaşabildiğimiz yere kadar ulaşacağız. Burada da herhangi bir şekilde tedbiri elden bırakmayacağız."
Yangınların söndürülmesiyle ilgili canla başla, fedakarca çalışan, destek verenlere teşekkür eden Yumaklı, şunları kaydetti:
"Allah, onların ayaklarına taş değdirmesin. Aylar öncesinden iklim değişikliğiyle ilgili koşulların ve küresel ısınmanın, bizi çok zor sınamalarla karşı karşıya bırakacağını, her platformda söylemeye başladık. Bizim gibi Akdeniz kuşağında yer alan ülkelerde de bizimle benzer problemlerin yaşandığını takip ediyorsunuzdur. Biz, tek yürek olmuş bir millet olarak, bunun gücüyle bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Son ateş sönene, son duman dağılana kadar da durmayacağız. Biz, teyakkuzdayız. Vatandaşlarımızdan da azami dikkat ve hassasiyet istirham ettiğimizi bir kez daha tekrar edelim."
"Bu ülkenin damarlarından ağaçların köklerine kadar inen bir mücadele ruhu var"
Yangınla mücadele edenlerin "yeşil vatanın kahramanları" olduğunu ifade eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu ülkenin damarlarından ağaçların köklerine kadar inen bir mücadele ruhu var. Bu kardeşlerimin hepsinden Allah razı olsun. Onlarla gurur duyuyorum. Kimin ne dediğine bakmadan yeşil vatan için gözü kara bu kardeşlerimle biz, bu savaşı inşallah kazanacağız. Bu mücadeleye saygı duymayanlar var mı? Var. Çeşitli dezenformasyonlarla yapılanların kendileri adına ne amaçladılarsa ona ulaşmak için her şeyi yapanlar var. Daha önce söyledik, onlara cevap vermeyeceğiz, onların bizleri çekmek istedikleri zemine hiçbir zaman için itibar etmeyeceğiz. Biz, işimize odaklanacağız. Bu vatanın bir dalını, bir taşını alevlere kurban etmemek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."
Bakan Yumaklı, Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa lideri olduğuna dikkati çekerek, "Yanan alanlar, ertesi yılın sonuna kadar mutlaka tohumla ve fidanla buluşturulur. Speküle edildiği için söylüyorum yanan alanlarla ilgili anayasa gereği başka herhangi bir tasarrufta bulunulması, mümkün değil." ifadesini kullandı.
Açıklamada, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile bazı AK Parti Bursa milletvekilleri de yer aldı.
BURSA'DA TANKER DEVRİLDİ: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Bir firmaya ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BNL 163 plakalı su tankeri, yangın bölgesine su taşırken Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, tanker sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada araçta bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi, bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar da tedavi altına alındıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Valilikten yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.
BAKAN KURUM'DAN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınları nedeniyle Bursa, Karabük, Sakarya, Bilecik, Uşak ve Antalya'da 68'i konut 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirlediklerini bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hasar tespit ekiplerinin yangınların kontrol altına alındığı noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Bakan Kurum, paylaşımında şunları kaydetti:
"Bursa'mızda da alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık. İlk etapta Kestel ve Gürsu ilçelerinde 1 sosyal tesis, 2 konut ve 2 deponun ağır hasarlı olduğunu belirledik. Karabük'te 59, Sakarya'da 12, Bilecik'te 16, Uşak'ta 9, Antalya'da 3 olmak üzere 68'i konut, toplam 104 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirledik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Çalışmalarımız tamamlandığında vakit kaybetmeden yaraları saracağız."
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN BURSA VE KARABÜK'TEKİ ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN PAYLAŞIM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da ve Karabük'te devam eden orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.
Bursa'daki orman yangınıyla 1777 kahraman personel, 688 araç, 6 uçak ve 4 helikopterden oluşan toplam 10 hava aracıyla canla başla mücadele edildiğini aktaran Yerlikaya, "Yangın nedeniyle 1765 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye ettik. Bir ağacın dalı, vatan toprağımızın her karışı için Bursa'daki orman yangınlarına karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, Karabük'teki yangınlara karşı da mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"1386 kahraman personel, 389 araç, 3 uçak ve 16 helikopterden oluşan toplam 19 hava aracımızla canla başla mücadele ediyoruz. Karabük'te meydana gelen orman yangınlarında 1839 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edildi. Her ağacımız için, ormanlarımız için, her canımız için orman yangınlarına karşı durmadan duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz."
Paylaşımlarında yangın söndürme çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer veren Bakan Yerlikaya, Allah'tan, her türlü afetten Türkiye'yi, insanlığı ve tüm canlıları korumasını diledi.
KARABÜK SAFRANBOLU YANGINI
Karabük Safranbolu'daki yangında gece boyu müdahalenin devam ettiği bilgisini veren Yumaklı, şunları söyledi:
"Maalesef sis ve duman bulutu, tamamıyla yangın alanını kapladığı için belli bir saate kadar hava müdahalesi yapamıyoruz. Arkadaşlarımız havanın açtığı ya da lokal olarak pilotların yaklaşabildiği yerlere hava araçları sevk etmiş durumda. Aşağıda da arkadaşlarımız karadan müdahaleye devam ediyorlar. Gün içerisinde orada da 3 uçak, 16 helikopterle, 389 arazöz ve diğer araçlar, 1386 personelle müdahaleye devam edeceğiz. Bursa Kestel'deki müdahale araçlarıyla Karabük Safranbolu'daki müdahale araçları birbirinden farklı. Her aracı her coğrafi koşulda kullanamazsınız. Hangi coğrafi koşullar, hangi hava ve kara araçları için uygunsa oraya onları sevk edersiniz."
Yumaklı, Karabük Safranbolu'da 57 mahallede 928 ev ve 1839 vatandaşın AFAD tarafından güvenli alana alındığını vurguladı.
Kahramanmaraş 12 Şubat'ta dün ormanlık alanda başlayan yangının taşlık ve kayalık alana sirayet ettiğini anlatan Yumaklı, "Gece boyu buranın enerjisi düşürüldü ama biz tedbiri elden bırakmayıp sanki yeni başlamış gibi teyakkuz halinde buraya müdahaleye devam ediyoruz." diye konuştu.
BURSA'DA 105 SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Jandarma ekipleri, Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi'nde üzerinde arama kurtarma personeli kıyafeti bulunan bir kişinin hareketlerinden şüphelendi.
Söz konusu kişiyi durduran ekipler, yaptıkları incelemelerde, H.M.A'nın (26) 105 suç kaydının bulunduğunu, ayrıca 9 ayrı suçtan arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
FETÖ’DEN İHRAÇ EDİLEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisindeki yangının neden çıktığına ilişkin inceleme sürerken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk A. (30) şikayet üzerine gözaltına alındı.
Ufuk A.’nın, eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği iddia edildi.
LİNÇ ETMEK İSTEDİLER
Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi’nde yaşayan şüpheli, aracının önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi’ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken yakalanıp, gözaltına alındı. Ufuk A.’nın park halindeki aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip, şüpheliyi linç etmek istedi.
Öfkeli kalabalık, polis tarafından güçlükle sakinleştirilirken, şüpheli, bacağındaki ve kolundaki sargı bezlerinin orman yangını çıkartırken olduğunu iddia eden kalabalığa, evde yandığını söyledi.
EMNİYETİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Ufuk A. Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, öfkeli kalabalık da bina önünde toplanıp, şüphelinin kendilerine verilmesini istedi. Polis, çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.
ŞÜPHELİ ARAÇ EMNİYETTE
Bursa'nın Harmancık ilçesinde devam eden ve 5-6 köyün boşaltılmasına sebep olan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken bir araç da İlçe Emniyet Amirliği'ne getirildi.
Harmancık'ta ormanda görülen şüpheli araç ihbarı üzerine kimliği tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken o araç ise emniyete getirildi.
Polis ekipleri, emniyet önünde toplanan kalabalığa konu hakkında titiz bir inceleme yapıldığını belirterek dağılmalarını istedi.
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve bugün sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındığı açıklandıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.
İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Müdahalenin sürdüğü yangında, zaman zaman alevlerin tekrar yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı görülüyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye ediliyor.
Ekipler, yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki yerleşim alanına ulaşmaması için de önlem alıyor.
Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Havadan ve karadan müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor.
Şiddetli rüzgar nedeniyle yükselen alevler, ekiplere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar ve ekipler, aniden büyüyen alevlerden kaçarak kurtulmaya çalışıyor.
Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük oranda kontrol altına alınan yangının rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdüğünü belirtti.
Ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirten Tayır, "Ciddi anlamda sert bir rüzgarla karşı karşıyayız. Ben özellikle ellerinde tanker bulunan vatandaşlarımızın tankerlerini doldurarak yangın mahalline ulaşmalarını ve arazözleri suyla beslemelerini, destek vermelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
Karabük
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale 5. gününde devam ediyor.
Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
Çalışmalara, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, İl Özel İdareler, DSİ, Karayolları ve farklı illerden belediyelere bağlı araçlar ve personel ile Kardemir, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından görevliler katılıyor.
Alevlerle mücadelenin 5. gününde 14 helikopter, 1 uçak, 122 arazöz, 39 ilk müdahale aracı, 20 su ikmal, 17 dozer, 7 greyder, 30 ekskavatör, 13 itfaiye, 20 tanker, 3 kepçe, 7 ambulans, 27 arama kurtarma, 20 TOMA ve 2 ikram aracı ile 1225 personel sahada görev yapıyor.
Alevlerin kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle 5. gününde yangını tamamıyla kontrol altına almaya çalışıyor.
Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda 23 Temmuz Çarşamba saat 14.42'de çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatılmıştı.
Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18, mahalle sayısı ise 50 olarak açıklanmış, trafik güvenliği için kapatılan Karabük-Ankara kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açılmıştı.
Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale 2. gününde sürüyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Çamlıbel Mahallesi kırsalında ormanlık alanda dün akşam üzeri çıkan yangını söndürmek için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 17 itfaiye, 38 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 15 iş makinesi ve 600'den fazla personelle müdahale ediliyor.
Çalışmalara Şanlıurfa, Adıyaman, Kayseri, Osmaniye, Gaziantep, Konya ve çevre illerden gelen arazözlerle iş makineleri de destek veriyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ciddi bir yangınla karşı karşıya olunduğunu, tüm kurumların seferber olduğunu söyledi.
Görgel, şöyle devam etti:
"Dün 2 helikopterimiz vardı, bugün 6 helikopterle yangına müdahale ediliyor. Kahramanlarımızdan Allah razı olsun, gezdiğimiz her bölgede yangını söndürmek için çalışıyorlar. Toplamda 3 ev ve 1 ahır yandı. Onun dışında bir kaybımız yok çok şükür. Yangının söndürüldüğü bölgelerde boşaltılan evlerimizde de vatandaşlarımız tedbirli bir şekilde hanelerine geçmeye başladı."