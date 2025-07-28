"Kestel yangınında her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz"

Yumaklı, Bursa'da dün önce Harmancık-Orhaneli mevkisinde, ardından da Kestel ilçesinde yangın çıktığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğlen yaptığımız açıklamada, Harmancık-Orhaneli yangınıyla ilgili büyük ölçüde kontrol altına aldığımızı, soğutma çalışmalarına devam ettiğimizi, tedbiri elden bırakmak istemediğimizi söylemiştik. Tam da biraz önce söylediğim sebeple gün içinde maalesef burada aşırı bir rüzgar oluştu ve yeniden alevlenmelere sebep oldu. Şimdi oraya yeniden odaklanmış durumdayız. Gündüz daha fazla yoğunlaştığımız ve artık bitirmekle ilgili sonlara geldiğimizi düşündüğümüz Kestel yangınında her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz ancak bunlar için de yine bir yandan küçük tütmeler ya da rüzgar sebebiyle hafif alevlenmelerin hepsini bitirene kadar, soğutma çalışmalarımıza da bir yandan devam ediyoruz. Onlar için de 'tam kontrol' söylemeyeceğiz. Aynı şekilde hassasiyetle müdahaleye devam edeceğiz."

Bakan Yumaklı, Bursa'daki yangınlara gün içinde 2'si ağır sınıf 6 uçak, 2'si ağır sınıf 4 helikopter, 855 kara aracı, 2 bin 300 personelle müdahale edildiğini, hava karardıktan sonra da daha fazla yere ulaşarak soğutma ve tütmelerin sebeplerini ortadan kaldırmakla ilgili çalışmalara devam edileceğini aktardı.

Tahliyelerle ilgili rakamları da paylaşan Yumaklı, "Bursa'da Gürsu'ya ait Karahıdır, İğdir, Ağlaşan, Avdancık mahalleleri ile Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Yakuplar ve Gedikler mahallelerinde toplam 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi, güvenli yerlere alındı." diye konuştu.

"Son ateş sönene, son duman dağılana kadar da durmayacağız"

Bakan Yumaklı, Karabük Safranbolu'daki yangında durumun biraz daha iyiye gittiğini dile getirerek, "Bu yayına hazırlanırken arkadaşlarımız sahada kontrollerine devam ettiği sırada, yeni bir alevlenme oldu. En son alana bile ulaşmadan 'Biz tam burayı kontrol ettik' demeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Buradaki coğrafi şartlar, kırıklar, kanyonlar, uçurumlar, vadiler ve hava şartlarının, ekiplerin işini zorlaştırdığını vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Çok ciddi bir sis ve duman bulutu, uzunca bir süre bu yangın alanının üzerinden kalkmıyor ancak gün boyu buraya da yine 3 uçak, 16 helikopter, 389 araç ve 1386 personelle müdahale ettik. Gece boyu da arkadaşlarımız, bütün alanlara tek tek ulaşmakla ilgili çalışmalarını devam ettirecekler. Kahramanmaraş Onikşubat'ta enerjisini düşürdüğümüzü söylemiştik. Taşlık, kayalık, zor bir coğrafya, ulaşmak mümkün değil. Burada hava araçlarımızın da etkisiyle mümkün olduğu kadar ulaşabildiğimiz yere kadar ulaşacağız. Burada da herhangi bir şekilde tedbiri elden bırakmayacağız."

Yangınların söndürülmesiyle ilgili canla başla, fedakarca çalışan, destek verenlere teşekkür eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Allah, onların ayaklarına taş değdirmesin. Aylar öncesinden iklim değişikliğiyle ilgili koşulların ve küresel ısınmanın, bizi çok zor sınamalarla karşı karşıya bırakacağını, her platformda söylemeye başladık. Bizim gibi Akdeniz kuşağında yer alan ülkelerde de bizimle benzer problemlerin yaşandığını takip ediyorsunuzdur. Biz, tek yürek olmuş bir millet olarak, bunun gücüyle bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Son ateş sönene, son duman dağılana kadar da durmayacağız. Biz, teyakkuzdayız. Vatandaşlarımızdan da azami dikkat ve hassasiyet istirham ettiğimizi bir kez daha tekrar edelim."

"Bu ülkenin damarlarından ağaçların köklerine kadar inen bir mücadele ruhu var"

Yangınla mücadele edenlerin "yeşil vatanın kahramanları" olduğunu ifade eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin damarlarından ağaçların köklerine kadar inen bir mücadele ruhu var. Bu kardeşlerimin hepsinden Allah razı olsun. Onlarla gurur duyuyorum. Kimin ne dediğine bakmadan yeşil vatan için gözü kara bu kardeşlerimle biz, bu savaşı inşallah kazanacağız. Bu mücadeleye saygı duymayanlar var mı? Var. Çeşitli dezenformasyonlarla yapılanların kendileri adına ne amaçladılarsa ona ulaşmak için her şeyi yapanlar var. Daha önce söyledik, onlara cevap vermeyeceğiz, onların bizleri çekmek istedikleri zemine hiçbir zaman için itibar etmeyeceğiz. Biz, işimize odaklanacağız. Bu vatanın bir dalını, bir taşını alevlere kurban etmemek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa lideri olduğuna dikkati çekerek, "Yanan alanlar, ertesi yılın sonuna kadar mutlaka tohumla ve fidanla buluşturulur. Speküle edildiği için söylüyorum yanan alanlarla ilgili anayasa gereği başka herhangi bir tasarrufta bulunulması, mümkün değil." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile bazı AK Parti Bursa milletvekilleri de yer aldı.