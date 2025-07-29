Ormana girişin yasak olduğu iller 2025: Hangi illerde ormana giriş yasağı var, yasak ne zaman kalkacak?

Türkiye, yaz aylarının etkisiyle art arda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son gelişmelere göre, Bursa ve Karabük'te çıkan yangınlara karşı ekipler yoğun çaba harcıyor. Yangınların önüne geçmek ve ormanları korumak amacıyla, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonlarının aldığı karar doğrultusunda, 47 ilde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Alınan bu önlemler kapsamında, yasaklar bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte, giriş yasağı Kasım ayına kadar kademeli olarak kaldırılacak. Peki, ormana girişin yasak olduğu iller hangileri ve yasak süreci nasıl işleyecek? İşte detaylar...