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        Haberler Bilgi Gündem Ormana girişin yasak olduğu iller 2025: Hangi illerde ormana giriş yasağı var, yasak ne zaman kalkacak?

        Ormana girişin yasak olduğu iller 2025: Hangi illerde ormana giriş yasağı var, yasak ne zaman kalkacak?

        Türkiye peş peşe gelen orman yangını haberleriyle sarsılıyor. Son edinilen bilgilere göre; Bursa ve Karabük'te alevlere karşı yoğun mücadele yürütülüyor. Orman yangınlarına karşı yoğun çalışmalar sürerken, Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararı gereği 47 ilde tüm ormana girişler yasaklandı. Tedbir amaçlı alınan bu karar doğrultusunda yasaklar Eylül ayından itibaren başlayarak, Kasım ayına kadar kademeli olarak kalkacak. Peki, hangi şehirlerde ormana giriş yasak ve yasak ne zaman bitecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 10:04 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:04
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        Türkiye, yaz aylarının etkisiyle art arda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son gelişmelere göre, Bursa ve Karabük'te çıkan yangınlara karşı ekipler yoğun çaba harcıyor. Yangınların önüne geçmek ve ormanları korumak amacıyla, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonlarının aldığı karar doğrultusunda, 47 ilde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Alınan bu önlemler kapsamında, yasaklar bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte, giriş yasağı Kasım ayına kadar kademeli olarak kaldırılacak. Peki, ormana girişin yasak olduğu iller hangileri ve yasak süreci nasıl işleyecek? İşte detaylar...

        2

        2025 KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

        Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

        Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

        Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

        Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

        Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

        Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

        Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

        Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

        3

        2025 MARMARA BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

        Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

        Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

        Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

        Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

        Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

        Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

        Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

        İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

        Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

        4

        2025 EGE BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

        Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

        Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

        İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

        Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

        Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

        Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

        Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

        5

        2025 AKDENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

        Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

        Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

        Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

        Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

        Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

        Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

        Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

        6

        2025 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

        Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

        Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

        7

        2025 DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

        Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

        8

        2025 İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

        Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

        Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

        Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

        Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

        Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

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