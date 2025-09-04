Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı

Ekonominin 2026-2028 dönemi yol haritası niteliğindeki OVP çalışmalarında sona gelindi. Programla finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam görünümü gibi kritik alanlarda nasıl bir süreç beklendiği şekilleniyor. Ayrıca kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da OVP'de yer alacak.

Yeni OVP'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında belirlenecek günde düzenlenecek geniş kapsamlı toplantıyla kamuoyuna duyurulması planlanıyor. Ekonomi yönetiminin de bakanlıklarına ilişkin soruları yanıtlaması bekleniyor.

Yeni açıklanacak programda enflasyon, büyümeye yönelik politikalar, yapısal reformların öne çıkması öngörülüyor.

OVP, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortak çalışmalarla hazırlanıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanıyor. OVP ile makroekonomik politikaların belirlenmesi, temel ekonomik büyüklüklerin, gelir-gider tahminlerinin, bütçe dengesi ve borçlanma durumunun ortaya konulması amaçlanıyor. OVP, makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleri ile öncelikli reform alanlarını ve takvimini gösteriyor.