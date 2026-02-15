Ortak raporda sona doğru: 6. Toplantı yarın yapılacak

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor mesaisi sürüyor. Geçtiğimiz hafta taslak rapor koordinatör isimlere gönderilmişti.

Pazartesi günü saat 14.00'te koordinatör isimler 6. kez Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. Rapora son halini vermek için çalışacak.

AİHM VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA UYULMASI

Edinilen bilgiye göre taslak raporda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmasına vurgu yapılıyor. Raporda, demokratikleşme başlığında terörün tam tasfiyesiyle birlikte otomatik olarak kayyum uygulamalarının kaldırılmasına dair öneri yer alıyor. Terör örgütünün silahları, tüm unsurlarıyla bıraktığının tespit ve tescilinin ardından yasal düzenlemelerin hayata geçebileceği belirtiliyor.

GÖZLER ÇERÇEVE YASADA

Ortak raporun tamamlanması halinde bu hafta rapor tüm komisyon üyelerinin onayına sunulacak. Üçte iki nitelikli çoğunluk ile kabulünden sonra artık gözler çerçeve yasaya çevrilecek. Çerçeve yasa ile suça bulaşan ve bulaşmayan ayrımı yapılarak PKK'lıların dönüşünün düzenlenmesi bekleniyor.

İNFAZ KANUNUN’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER KRİTİK ÖNEMDE

Çerçeve yasadan sonra Türk Ceza Kanunu, Ceza İnfaz Yasası ve Terörle Mücadele Yasası’nda sürece uygun düzenlemeler yapılması gerektiği belirtiliyor. Bu süreçte özellikle İnfaz Kanununda yapılacak değişikliklerin kritik önemde olduğu kaydediliyor.