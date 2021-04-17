Oruç beyni gençleştiriyor

Ramazan'ın gelmesiyle beraber oruç tutmanın faydaları da bilim insanlarınca hatırlatılıyor. Oruç tutmanın beden sağlığına birçok faydası var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz, oruç tutmanın beyni gençleştirdiğini dile getiriyor.

1- Oruç ile beyin normalde kullandığı enerji kaynağı glukozun yerine yağları parçalayarak ketonları enerji olarak kullanır. Ketonlar da beyin için verimli enerji kaynaklarıdır. Ketonlar daha fazla enerji yapmak için enerji üretim merkezleri mitokondrilerin sayısını artırır. Mitokondrilerin çoğalması demek vücudun gençleşmesi demektir.

2- Oruç vücutta sinir hücrelerinin yenilenmesini, tamirini sağlayan BDNF proteininin artmasını sağlar. Bu da sizi kronik nörolojik hastalıklara karşı korurken, hafızanızı güçlendirir.

3- İki üç haftalık oruç sonrasında kolesterolünüz dengelenir. İnme ve kalp hastalığına karşı koruyucudur.

4- Tansiyonunuzu düşürür. Tansiyon yüksek ise beyne kan akışı azalır. Sinir hücresi besinsiz ve oksijensiz kalır. Bu da kronik hastalıklara ve beyin felçlerine zemin hazırlar.

5- İnflamasyonu ve oksidatif stresi azaltır. Glukoz enerji olarak kullanıldığında yan ürün olarak oksidatif strese neden olur. Keton kullanımı oksidatif stresi önler ve bir nevi antioksidan görevi görür.

6- Oruç aynı zamanda bağışıklığın güçlendirir. Lökosit dediğimiz savaş hücrelerimizin yenilerinin yapılmasını sağlar. Bizim oruç bağışıklığı azaltır yönünde bildiğimiz aslında yanlış bir kanıdır. Ramazanda bağışıklığımızı zayıflatan oruç değil uyku düzenindeki bozulmalardır.

7- Diyabet tablosunu tersine çevirir. İnsulin duyarlılığını artırır.

8- Oruç ile beyinde yeni sinir hücreleri oluşur. Bu da nöroplastisite öğrenme sürecini artırır, strese direnci artırır.