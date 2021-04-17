Oruç beyni gençleştiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Oruç beyni gençleştiriyor

Oruç vücutta sinir hücrelerinin yenilenmesini, tamirini sağlayan BDNF proteininin artmasını sağlar. Bu da kişiyi kronik nörolojik hastalıklara karşı korurken, hafızayı da güçlendirir. İki üç haftalık oruç sonrasında kolesterol dengelenir, inme ve kalp hastalığına karşı koruyucudur. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz yazdı

Oruç beyni gençleştiriyor

Ramazan'ın gelmesiyle beraber oruç tutmanın faydaları da bilim insanlarınca hatırlatılıyor. Oruç tutmanın beden sağlığına birçok faydası var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz, oruç tutmanın beyni gençleştirdiğini dile getiriyor.

1- Oruç ile beyin normalde kullandığı enerji kaynağı glukozun yerine yağları parçalayarak ketonları enerji olarak kullanır. Ketonlar da beyin için verimli enerji kaynaklarıdır. Ketonlar daha fazla enerji yapmak için enerji üretim merkezleri mitokondrilerin sayısını artırır. Mitokondrilerin çoğalması demek vücudun gençleşmesi demektir.

2- Oruç vücutta sinir hücrelerinin yenilenmesini, tamirini sağlayan BDNF proteininin artmasını sağlar. Bu da sizi kronik nörolojik hastalıklara karşı korurken, hafızanızı güçlendirir.

3- İki üç haftalık oruç sonrasında kolesterolünüz dengelenir. İnme ve kalp hastalığına karşı koruyucudur.

4- Tansiyonunuzu düşürür. Tansiyon yüksek ise beyne kan akışı azalır. Sinir hücresi besinsiz ve oksijensiz kalır. Bu da kronik hastalıklara ve beyin felçlerine zemin hazırlar.

5- İnflamasyonu ve oksidatif stresi azaltır. Glukoz enerji olarak kullanıldığında yan ürün olarak oksidatif strese neden olur. Keton kullanımı oksidatif stresi önler ve bir nevi antioksidan görevi görür.

6- Oruç aynı zamanda bağışıklığın güçlendirir. Lökosit dediğimiz savaş hücrelerimizin yenilerinin yapılmasını sağlar. Bizim oruç bağışıklığı azaltır yönünde bildiğimiz aslında yanlış bir kanıdır. Ramazanda bağışıklığımızı zayıflatan oruç değil uyku düzenindeki bozulmalardır.

7- Diyabet tablosunu tersine çevirir. İnsulin duyarlılığını artırır.

8- Oruç ile beyinde yeni sinir hücreleri oluşur. Bu da nöroplastisite öğrenme sürecini artırır, strese direnci artırır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gönüllü olarak yerli aşı oldu
SAĞLIKBakan Mustafa Varank yerli aşı gönüllüsü oldu
17 Nisan koronavirüs tablosu AÇIKLANDI - Son Dakika Türkiye korona vaka sayısı kaç? Vefat sayısı
SAĞLIK17 Nisan Türkiye koronavirüs tablosu!
Son Dakika: Koronavirüs yeni vaka sayısı 62 bine takıldı! - Haberler
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 62 bin 606
1 yaşında kaybettiği sesine 3 yaşında kavuştu - Haberler
SAĞLIKAğladığı bile duyulmuyordu! Sesine 3 yaşında kavuştu
Akdeniz Üniversitesi Covid-19'a karşı ilaç ve aşı adayı geliştirildiğini açıkladı
SAĞLIKAkdeniz Üniversitesi Covid-19'a karşı ilaç ve aşı ...
Covid hastası yoğun bakımdan çıktı! İşte ilk sözü - Haberler
SAĞLIKCovid hastası yoğun bakımdan çıktı! İşte ilk sözü
SON DAKİKA: Brezilya'da P1 varyantı nedeniyle yetkililerden 'Hamilelik planlarınızı erteleyin' çağrısı
SAĞLIKMutasyon kabusu! 'Hamilelik planlarınızı erteleyin' ...
DSÖ açıklamıştı! Diyabetliler ve obez hastalar koronavirüsü daha ağır geçiriyor
SAĞLIKDSÖ açıklamıştı! O kişiler koronayı daha ağır ...
Korona hastası oruç tutabilir mi? Uzmanından kritik uyarı! - Haberler
SAĞLIKKorona hastalarına oruç uyarısı!
Sağlık Bakanlığı paylaştı! "Bir fırsat" - Haberler
SAĞLIKSağlık Bakanlığı paylaştı! "Bir fırsat"