YEMEKTEN SONRA YATMAK

Ramazan ayında yapılan en büyük yanlışlardan biri iftar sonrası uzanmak ya da sahurda yemek yedikten hemen sonra yatmaktır. Bu davranış, reflünüz yoksa bile reflü olmanıza yol açabilir. İftardan hemen sonra, uzanmamalı ve uyumadan önceki son üç saatte atıştırmalıklar tüketilmemeli. Sahurda, hafif besinler tüketerek bir süre evde dolaşmak, yatağın baş kısmını yükselterek yatmak, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçışını engeller ve reflüyü önler.