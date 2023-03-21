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Oruç tutarken bu hatalardan kaçının! Uzmanlar uyarıyor: Her Ramazan en çok yapılan 8 hata!

11 ayın sultanı, bin aydan daha kıymetli olarak nitelendirilen Ramazan ayı geldi. Perşembe günü ilk oruçlar tutulacak. Uzmanlar, oruç tutacak olan kişileri, beslenme düzenleri değişecekleri için, beslenme konusunda daha dikkatli olmaları amacıyla uyarıyor. İşte sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmeniz için kaçınmanız gereken fakat ne yazık ki her sene yapılan 8 hata…

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  • Oruç tutarken bu hatalardan kaçının! Uzmanlar uyarıyor: Her Ramazan en çok yapılan 8 hata!

    Ramazan ayı için geri sayım başladı. İlk oruçlar Perşembe günü tutulacak. Ramazanda oruç tutanların, öğün saatleri ve beslenme sıklığı azalacağı, tüketilen besin içeriklerinde farklılıklar olacağı ve düzenli kullanılan ilaçların saatleri değişeceği için uzman kişiler sağlık konusunda daha dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılar yapıyor. İşte verimli bir Ramazan ayı için kaçınmanız gereken 8 hata…
  • Oruç tutarken bu hatalardan kaçının! Uzmanlar uyarıyor: Her Ramazan en çok yapılan 8 hata!

    BÜYÜK PORSİYON YEMEKLER

    Ramazan ayında yapılan en büyük hata, iftar zamanında uzun süre aç kalmanın verdiği hissiyatla büyük porsiyon yemekler tüketmektir. Fakat bu yapılan hata, reflü başta olmak üzere birçok mide ve sindirim rahatsızlıklarını ortaya çıkarabilir. Bu sebeple önerilen, orucu kahvaltılık hafif ürünlerle açtıktan sonra çorbaya geçmek, sonrasında ufak porsiyon ana yemek ve yanında salata ile kapanışı yapmaktır.
  • Oruç tutarken bu hatalardan kaçının! Uzmanlar uyarıyor: Her Ramazan en çok yapılan 8 hata!

    TATLI TÜKETİMİ

    Ramazan ayında oruçlar açıldıktan ve yemek yendikten hemen sonra tatlı ya da meyve yenilmesi oldukça yanlıştır. Bu gibi durumlarda reflü gibi mide rahatsızlıklarının yanında sindirim sorunlarını da ortaya çıkarabilir.
  • Oruç tutarken bu hatalardan kaçının! Uzmanlar uyarıyor: Her Ramazan en çok yapılan 8 hata!

    EGZERSİZ 

    İftardan hemen sonra ağır egzersizlerden kaçınmalısınız. Mide boşalımını sağlaması için en az 2 saate ihtiyaç duyar. Bu süreçten sonra da hafif yürüyüşler yapabilirsiniz. 
  • Oruç tutarken bu hatalardan kaçının! Uzmanlar uyarıyor: Her Ramazan en çok yapılan 8 hata!

    FAST-FOOD YEMEYİN

    İftarda fast-food, kızartma, baharatlı gıdalar, aşırı karbonhidrat içeren yiyecekler tüketmek reflünüzü tetikleyebilir. Bu sebeple uzmanlar, iftar ve sahur sırasında bu tarz besinlerden uzak, protein, sebze ağırlıklı yiyeceklerin tüketilmesini öneriyor.
  • Oruç tutarken bu hatalardan kaçının! Uzmanlar uyarıyor: Her Ramazan en çok yapılan 8 hata!

    SU TÜKETİMİNİ YETERLİ SEVİYEDE ALIN

    Vücudun su ihtiyacının karşılanması için günlük toplam 1.5-2 lt su tüketilmesine özen gösterilmeli. Bunun yanında iftar ve sahurda yemek yerken mideyi su ile doldurmayın ve su tüketiminizi iftar ile sahur arasındaki süreçte sağlayın.
  • Oruç tutarken bu hatalardan kaçının! Uzmanlar uyarıyor: Her Ramazan en çok yapılan 8 hata!

    YEMEKTEN SONRA YATMAK

    Ramazan ayında yapılan en büyük yanlışlardan biri iftar sonrası uzanmak ya da sahurda yemek yedikten hemen sonra yatmaktır. Bu davranış, reflünüz yoksa bile reflü olmanıza yol açabilir.  İftardan hemen sonra, uzanmamalı ve uyumadan önceki son üç saatte atıştırmalıklar tüketilmemeli. Sahurda, hafif besinler tüketerek bir süre evde dolaşmak, yatağın baş kısmını yükselterek yatmak, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçışını engeller ve reflüyü önler.
  • Oruç tutarken bu hatalardan kaçının! Uzmanlar uyarıyor: Her Ramazan en çok yapılan 8 hata!

    HIZLI YEMEK YEMEK

    Hem iftarda hem sahurda hızlı yemek yemek oldukça zararlıdır. Sahurda uykudan uyanıldığı için bir an önce yemek yiyip yatma hissi vardır, iftar da ise uzun süren açlığın sonunda bir an önce yemek yeme hissi vardır. Fakat hızlı yemek yemek, midede şişkinlik ve hazımsızlık hissine yol açar ve reflü yakınmalarını tetikler.
  • Oruç tutarken bu hatalardan kaçının! Uzmanlar uyarıyor: Her Ramazan en çok yapılan 8 hata!

    KAFEİNLİ İÇECEKLER TÜKETMEK

    İftar sonrası hemen çay ya da kahve faslına geçilir. Aslında bu oldukça yanlıştır. Çünkü kafein, su kaybını arttırır. Bu sebeple çay ve kahve tüketiminde aşırıya kaçmayın.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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