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        Haberler Bilgi Yaşam Oruçluyken çok fazla susamamak için sahur sofralarınızda dikkat etmeniz gerekenler nelerdir?

        Ramazanda oruç tutarken çok fazla susamamak için neler yapılmalı?

        Ramazan ayında oruç tutan kişilerin en çok zorlandığı durumların başında susuzluk geliyor. Özellikle güne erken başlayan kişilerde, tempolu çalışma ve daha uzun süre oruç tutma süresi, açlıktan daha fazla su ihtiyacı ortaya çıkarır. Peki, oruçluyken fazla susamamak için neler yapılmalıdır? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 08:30 Güncelleme: 03.03.2025 - 08:30
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        Oruçluyken fazla susamamak için ne yapılmalı?
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        Oruçluyken en çok zorlanılan konuların başında susuzluk gelir. Özellikle sahurda yenilen ağır yiyecekler gün içinde çok fazla susamaya neden olabilir. Sahurda yenilecek yemeklere özellikle dikkat etmek gerekir.

        ORUÇLUYKEN SUSAMAMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

        1. YETERLİ SU TÜKETİMİ

        Oruç saatlerinde yasak olduğundan iftar ve sahur arasındaki vakitte yeterli su tüketimi yapılması gerekir. Erkeklerin yaklaşık 3 litre, kadınlarınsa yaklaşık 2 litre suyu içmesi önerilir. Ancak su tüketimini bir anda yapmak doğru değildir. Yudum yudum ve aralıklı olacak şekilde su içmek, suyun vücutta daha uzun süre kalmasını sağlar.

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        SULU VE LİFLİ BESİNLER TÜKETİLMELİ

        Sahurda, susuzluk hissini azaltan domates ve portakal gibi sulu ve lifli meyveler yemek gerekir. Bu meyveler vücuttaki sıvı kaybını azaltmaya da yardımcı olur.

        SAHUR YAPMAYI İHMAL ETMEMEK

        Sahur öğününü yalnızca gün boyu daha tok hissetmek için değil, susuzluk çekmemek için de atlamamak gerekir. Sahurda su tüketiminin yanında aynı zamanda bol su içeren gıdalar da tüketilebilir. Salatalık, domates, yoğurt, meyve gibi hafif ve su ihtiyacını karşılayacak gıdaları tercih ederek iftar vaktine kadar yoğun susuzluk önlenebilir.

        TUZLU VE ŞEKERLİ GIDALARDAN UZAK DURMAK

        Pastırma, turşu, şalgam gibi tuzlu gıdalar, atıştırmalıklar, konserveler ve hazır soslar da dahil paketli ürünler, şerbetli tatlılar, şekerlemeler ve türevleri… Özellik sahur sofrasında bunları yemek keyifli olsa da, vücuda hiçbir faydası olmadığı gibi, tam tersi zararı bulunmaktadır. Tuzlu ve şekerli gıdalar oruç tutan kişiyi daha çok susatacaktır. Ayrıca paketli gıdaların içindeki katkı maddeleri de vücudun su ve mineral dengesini bozacak, gün boyu kişinin daha çok susamasına neden olacaktır.

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        MUTLAKA SEBZE TÜKETMEK

        Bazı sebzelerin su içeriği yüksektir. Sindirim devam ettikçe sebzelerden alınan su vücutta kullanılır. Sahurda salatalık, yeşillik, marul, domates gibi sebzeleri tüketmek oruçluyken susuzluğu gidermek için oldukça önemlidir.

        TAM TAHILLI GIDALAR

        Tok tutması için tercih edilen kepekli, tam tahıllı, esmer ekmekler; yüksek lif içeriğine sahiptir. Sahurda tüketildiklerinde tok tutmayı sağlarken susuzluğu azaltmaya da yardımcı olurlar. Tam tahıllı ürünler oruç tutarken nasıl diyet yapılır diye merak edenlerin yardımına koşar.

        ÇAY VE KAHVE TÜKETİMİNİ AZALTMAK

        Kafein, vücuttaki suyun çabuk kaybolmasına neden olabilir. Bu nedenle Ramazan ayında kafein tüketimini sınırlamak daha doğrudur. Aksi takdirde ertesi güne başlarken yoğun bir susuzluk hissi meydana gelebilir.

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        SUSUZLUĞA KARŞI PROTEİN

        Sahurda beslenirken yumurta, süt ve süt ürünleri tercih edilerek protein kaynaklı bir beslenme şekli oluşturulabilir. İftardaysa kırmızı ve beyaz et seçeneklerinden yardım alınarak susuzluk hissi azaltılabilir.

        KIZARTMALARDAN UZAK DURMAK

        Sahur sofralarında özellikle kızarmış, fazla yağlı, fazla salçalı ve aşırı baharatlı yemeklerden uzak durulması gerekir. Elbette ki yağ ve baharat yemeğin lezzetini veren şey! Ancak bunlar kararında ve ustaca kullanıldığında yemeği çok daha zengin ve lezzetli kılıyor. Bu nedenle yemekler rahat sindirilebilecek şekilde hazırlanmalıdır. Mideyi rahatlatacak ve oruç tutarken susamayı engelleyecek çorba, ayran, komposto gibi tatları sofradan eksik etmemek gerekir.

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