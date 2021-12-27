'Örümcek Adam'ın gerisinde kaldı

'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok', hafta sonunda 368.924, 'The Matrix Resurrections' ise
226.619 kişi tarafından izlendi.
'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'un dünya hasılatı 1.054.431.855 dolara yükseldi. 'The Matrix Resurrections'ın dünya genelindeki açılışı ise 69.800.000 dolar oldu.
İlk 5'e giren diğer filmlerin izleyici sayısı ise şöyle oldu;
Aykut Enişte 2
Hafta Sonu... 62.330
Toplam... 642.720
Dayı: Bir Adamın Hikâyesi
Hafta Sonu... 47.017
Toplam... 352.495
Maşa ile Koca Ayı 4
Hafta Sonu... 33.919
Toplam... 88.496
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