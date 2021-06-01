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Didem Kınalı cipini satışa çıkardı

Ünlü oryantal Didem Kınalı, önceki gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Ekonomik olarak zor günler geçirdiğini belirten Kınalı, otomobilini satışa çıkardığını söyledi

ZOR DURUMDAYIM! Oryantal Didem Kınalı cipini satışa çıkardı - Son dakika Magazin haberleri
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Didem Kınalı, önceki gün ikamet ettiği Cihangir'de görüntülendi. Pandemi nedeniyle dans okulunu kapattığını ve ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşadığını söyleyen Kınalı, 2012 model cipini 485 bin TL'ye satışa çıkardığını belirtti.

"POLİSİ ARAYIP, KARDEŞİMİ İHBAR ETTİM"

Öte yandan 11 yaşında gece kulübünde çalışmaya başlayan ve hakkında bilinmeyenleri anlatan oryantal Didem Kınalı, erkek kardeşinin madde bağımlısını olduğunu hatta onu kurtarmak için polisi bile arayıp, ihbar ettiğini söylemişti.

Ünlü oryantal, geçtiğimiz senelerde şu açıklamaları yapmıştı:

* 26 yaşında erkek kardeşim var. Kendisi çalışmıyor. Konuşmak istemiyorum. Beni görüntülü arıyor, görmek bile istemiyorum onu… Kendisini çok seviyorum ama kötü alışkanlıkları var.

* İki çocuğu var. Biri beş, biri dört yaşında. Annem bakıyor. Eşi de bıraktı, terk etti. Başkasıyla evlendi o da… Annem sadece bakımını sağlıyor, ben de maddi kısmını sağlıyorum. Ablam kocaman kadın oldu, evlenmedi. Onun da doğru düzgün bir işi yok. Bir ev aldım, orada yaşıyorlar. Ben kirada yaşıyorum.

* Benim kızdığım nokta; ben kadınım çalışıyorum, erkek kardeşim çalışmıyor. Erkeksin, taşı sıksan suyunu çıkarırsın. Çalış, sorumluluk al, çocuklarına bak. Yaşayamadığım çocukluğumu, çocuğum yaşasın istiyorum.

"BEN 11 YAŞINDA ÇALIŞMAK ZORUNDA KALDIM"

* Ben 11 yaşında çalışmak zorunda kaldım. Pavyonda çalışıyordum, o dönem kendi kendimi korudum. Çocuk yapmak çok doğal, çok güzel bir şey ama ben çocuğuma o kadar güzel bir hayat vermek istiyorum ki kimseye muhtaç olmasın, hayatı görsün... 11 yaşında çalışmak zorunda kaldım, çocuğum öyle olmasın.

* Pavyonda dans ediyordum. Polis ve jandarmanın çok sık uygulama yapmadığı yerlerde sahne alıyordum. Bazen uygulama olduğunda beni depo gibi yerlere atıyorlardı, içerisi fare doluydu. Çığlık atsam jandarma ya da polis beni bulacak diye susuyordum. Bulsa bir şey olmazdı bana ama çalıştığım mekânı kapatırlardı. Çok zor günlerdi…

* Ben çocuk olamadım, genç kız olamadım hala da kadın değilim. Allah kimsenin başına vermesin, geçim derdi çok zor. Ben burada ailemi de hiçbir zaman kınamadım. Onlar da ailesinden öyle görmüş… Babam çalışmamı hiç istemiyordu ama annem biraz daha baskındı bu konuda.

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