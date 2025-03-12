Osayi-Samuel'den sözleşme açıklaması
Fenerbahçe'nin oyuncularından Bright Osayi-Samuel, Glasgow Rangers'a konuk olacakları karşılaşma öncesi sözleşme durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Glasgaw Rangers ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin sağ beki Bright Osayi-Samuel, maç öncesi konuştu.
SÖZLEŞME AÇIKLAMASI
Sözleşmesiyle ilgili konuşan oyuncu, "Fenerbahçe için elimden geleni vermeyi çok istiyorum. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Başkanla görüşeceğim. Bana yeni kontrat önereceklerini söylediler. Sezon sonunda neler olacağına bakacağız." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıkan Nijeryalı sağ bek, 1 asistlik performans sergiledi.