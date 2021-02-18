Osayi-Samuel: "Dünyanın en iyisi olmak istiyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçe
ABONE OL

Osayi-Samuel: "Dünyanın en iyisi olmak istiyorum"

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, basın toplantısında soruları yanıtladı. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinin kendi tercihini de etkilediğini söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, kendisini geliştirerek dünyanın en iyi kanat oyuncusu olmak istediğini de sözlerine ekledi

Osayi-Samuel:
İHA

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İngiltere'nin Queens Park Rangers takımından kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Öncelikle Fenerbahçe'de olduğu için çok memnun ve mutlu olduğunu ifade eden Osayi, "Şu ana kadar her şey iyi geçti. Oynadığım maçlarda keyif aldım.İyi bir şekilde devam etmek istiyorum" dedi. Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki ana sebebin Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun görüşleri olduğunu söyleyerek sözlerini sürdüren 23 yaşındaki futbolcu, "Emre Belözoğlu, kendimi Fenerbahçe'de geliştirme imkanımın olduğunu söyledi. Bu fikir kafamda belirdi.Burada kendimi geliştirmek istedim. Şu an buradayım. Genç bir oyuncuyum. Geliştirmem gereken çok nokta var. Final kararları ve gol şansı oluşturma konularında kendimi geliştirmeliyim. Bunun için çalışıyorum. Hız konusunda iyi olduğumu düşünebilirsiniz, ben de bunları bir anahtar olarak görüyorum. Eksiklerimi giderdikten sonra kulüp de bununla kazanım elde edecektir" açıklamasında bulundu.

"MESUT ÖZİL'İN GELİŞİ TERCİHİMİ ETKİLEDİ"

İngiltere Championship ile Süper Lig arasındaki farka da değinen Nijeryalı futbolcu, "Burada ikili mücadeleler dikkatimi çekti.Süper Lig, fiziksel olarak güçlü bir lig. Daha önce Süper Lig'i izlemiştim.Tempo olarak ise İngiltere'ye göre biraz yavaş. Oyuncular daha teknik. Burada futbolcuların ve diğer insanların tutkusu da çok yüksek" dedi. Arsenal'dan transfer edilen Mesut Özil'le ilgili de konuşan Osayi-Samuel, "Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini duyduğumda burayı tercih etme nedenlerimden biri daha ortaya çıktı. Mesut Özil, buraya gelmem için güçlü bir neden oldu. Kendisinden antrenmanlarda çok şey öğreniyorum" dedi. Futbolda her zaman baskının olduğunu da söyleyen Osayi, "Futbolcuysanız baskıyı her zaman hissedersiniz. Ancak ben bunu güven kazanmak için kullanmaya çalışıyorum. Taraftarın beklentilerini karşılaşmak istiyorum. Transfer sürecinde taraftarlardan birçok mesaj aldım. Bu mesajlar bana kendimi oldukça iyi hissettirdi. Gerçekten çok çılgıncaydı.İngiltere'de Türk arkadaşlarım var, bana bu konudan bahsetmişlerdi. Buraya geldikten sonra Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü daha fazla görmüş oldum" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN İYİ KANAT OYUNCUSU OLMAK İSTİYORUM"

Geçmişte Manchester United'ın genç yaş gruplarında kendisini takip edip kadrosuna katmak istemesine karşın Blackpool'u tercih etmesiyle ilgili de konuşan Osayi-Samuel, "Böyle bir durum oldu. O dönemde Blackpool'u tercih ederek hayatımdaki en doğru kararı verdim. Londra'da genç yaşlarda çok fazla insan tarafından takip altına alınırsınız. Manchester United ve Arsenal gibi takımlarından teklif geldiğinde gitmek istersiniz. Ailem ile bunu konuştuk ve Manchester United'a gitmemin o dönem kariyerim açısında zor olacağını düşündük. Kendimi geliştirmek adına Blackpool'a gitmeye karar verdim. Hayatımda her zaman doğru kararları almaya çalışıyorum" diye konuştu. Hedefleriyle ilgili de konuşan Osayi, "Kendime koyduğum bir limit yok. Çok iyi bir sezon geçirdim. Bu şekilde devam edersem en üst seviyeye çıkabileceğimi düşünüyorum. Çok çalışarak ve zayıf noktalarımı geliştirerek dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olmak istiyorum. İyi ve sıkı çalışarak bunu gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Habertürk hakem dosyasını açtı! İşte Serdar Tatlı MHK'sinin bitmeyen skandalları
FUTBOLMHK'nin skandalları ve tüm yaşananlar
Galatasaray'da son dakika! İngiliz ekibi, Mohamed'i izlemeye geliyor!
FUTBOLMohamed'i izlemeye geliyorlar!
İbrahim Yıldız: Türk futbol hakemliği can çekişiyor
FUTBOL"Türk futbol hakemliği can çekişiyor"
Falcao istekli
FUTBOLGeri dönüyor!
Adana 33 bin kişilik yeni stadına kavuşuyor
FUTBOLAdana yeni stadına kavuşuyor
Avrupa futbolunda bonservisli oyuncu transferi yüzde 35 düştü
FUTBOLBonservisli transfer yüzde 35 düştü!
Sehic çalışmalara başladı
FUTBOLSehic çalışmalara başladı
Denizlispor, ligin "dibinden" kurtulmak istiyor
FUTBOLDenizlispor, ligin "dibinden" kurtulmak istiyor
Giresunsporlu Eren Tozlu, memleketinin 44 yıllık Süper Lig hasretinin son bulmasını istiyor
FUTBOL44 yıllık hasret bitsin istiyor!
Gökhan Töre'ye izin yok!
FUTBOLGökhan Töre'ye izin yok!