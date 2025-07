Oscar and the Wolf, 8 Ekim’de İstanbul'da

Belçikalı sanatçı Max Colombie’nin yaratıcı projesi Oscar and the Wolf, 8 Ekim’de %100 Müzik katkılarıyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor. Pop, R&B, EDM ve alternatif müziği özgün bir biçimde harmanlayan Oscar and the Wolf, etkileyici sahne şovları, güçlü görselliği ve duygusal anlatımıyla uluslararası çapta geniş bir dinleyici kitlesiyle buluşmayı sürdürüyor. Avrupa’nın yanı sıra Türkiye, Mısır, İsrail ve İran gibi farklı coğrafyalarda da yoğun ilgi gören sanatçı, performansıyla sınırları aşan bir atmosfer yaratacak.

2014’te yayımladığı çıkış albümü Entity ile dikkatleri üzerine çeken Oscar and the Wolf, 2017’de Infinity albümüyle kulüp müziğine yöneldi ve 2022 tarihli The Shimmer ile synth-pop dokulara daha fazla yer vererek müzikal evrimini sürdürmeye devam ediyor. Pukkelpop, Best Kept Secret ve Tomorrowland gibi festivallerde sahne alan sanatçı, son single’ı “Angel Face” dinleyicilerini melankolik bir anlatı evrenine davet eden Oscar and the Wolf, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde etkileyici sahne tasarımı ve duygusal derinliği yüksek unutulmaz bir performansa imza atacak. Konserin biletleri biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.