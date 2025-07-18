Inter'den Sommer ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

"HAKAN İÇİN GALATASARAY'LA GÖRÜŞTÜK"

Piero Ausilio, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'na olan ilgisini doğrulayarak, iki kulüp arasında görüşmelerin yapıldığını söyledi. Transferin neden gerçekleşmediğini de "Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray'la görüşme yaptık. Ancak şu dönemde anlaşmaya varmamız neredeyse imkansızdı. Denediler, sadece bu kadar. Hakan'la takımımız arasında hiçbir problem yok, devam ediyoruz." sözleriyle açıkladı.