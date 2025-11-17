Tom Cruise ilk Oscar'ını aldı! Oscar Onur Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Onur Ödülleri, bu yıl 16'ncı kez sahiplerini buldu. Bugüne kadar oyunculuk dalında hiç Oscar kazanamayan Tom Cruise ilk Oscar'ını 'Onur Ödülü' olarak aldı. Bu ödül, yaşam boyu başarı, sinema sanatları ve bilimlerine olağanüstü katkılar veya Akademi'ye olağanüstü hizmet nedeniyle veriliyor.

Dün gece Hollywood'daki Ray Dolby Balo Salonu'nda gerçekleşen törende Tom Cruise, Oscar Onur Ödülü'nü alırken; "Film çekmek benim işim değil, kimliğim" ifadesini kullandı. 'Fahri Oscar' olarak kabul edilen ödülü kabul konuşmasında Cruise, ödülünü, Oscar ödüllü, Meksikalı yönetmen Alejandro González Iñárritu'nun elinden aldı.

Tom Cruise, bu yılki törende onurlandırılan dört sinema sanatçısından biriydi. Gecede ayrıca; yapım tasarımcısı Wynn Thomas, oyuncu - yapımcı ve koreograf Debbie Allen de aynı ödülü aldı. Oyuncu, şarkıcı ve şarkı yazarı Dolly Parton da 'Jean Hersholt İnsani Yardım Ödülü'nü kazandı.

Dolly Parton'ın katılmadığı ödül töreninde Tom Cruise, sahne arkasında Debbie Allen, Jennifer Hudson gibi isimlerle mutluluk pozları verdi.