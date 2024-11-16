Oscar'ın sunucusu belli oldu

2025 Oscar Ödülleri, 2 Mart 2025’te düzenlenecek.

Sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Oscar Ödülleri, 97'nci kez düzenlenecek. Akademi, bu büyük etkinliği sunacak ismi açıkladı; Emmy ödüllü talk show sunucusu ve komedyen Conan O’Brien.