Oscar alacak bir film yapmanın tek yolu harika bir film çekmek değil, aynı zamanda onu tanıtmaktan geçiyor. Reuters'ın haberine göre film şirketleri, tanıtım kampanyalarının yanı sıra televizyon ve internet reklamları için milyonlarca dolar harcamaktan çekinmiyor.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin yaklaşık 8 bin üyesinin oy kullanacağı günlerin başlamasıyla birlikte tanıtım ve reklam kampanyaları da hız kazanıyor.

The Hollywood Reporter dergisinin editoryal direktörü Matthew Belloni, “Para harcamak zorundasınız. İnsanlarla el sıkışmak zorundasınız. Filminiz için bir mesajınız olmalı. Akademi'nin sizi tanıması ve filminize inandığınızı bilmesi gerekiyor” diye özetliyor durumu.

Endüstrideki yaygın görüşe göre Oscar kazanan bir film, tanıtımı harcanan her kuruşu geri getirir. Sadece en iyi film Oscar'ına aday olmak bile gişe gelirlerinin yükselmesi anlamına geliyor. Ayrıca kazanılan her Oscar, şirketlerin gelecekteki projeleri için sermayedarlardan para toplamalarını kolaylaştırıyor. İşte bu yüzden aralık ayından başlayarak oylamanın bittiği güne kadar oyuncular, yönetmenler, yapımcılar ve yazarlar ağır bir programın içine giriyor, New York ve Los Angeles arasında mekik dokuyorlar. Öğlen yemekleri yeniyor, özel gösterimler düzenleniyor, kokteyller yapılıyor ve panellerde filmleri üzerine konuşuyorlar. Tüm bunları Akademi üyelerinin dikkatini çekmek için yapıyorlar...

ABD'de yayınlanan köklü sinema dergisi Variety'ye göre “Roma”nın Oscar kampanyasının maliyeti yaklaşık 25 milyon dolar civarında... Variety dergisi, Lady Gaga'nın başrolde oynadığı “Bir Yıldız Doğuyor”un tanıtım bütçesinin de 20 milyon dolardan aşağı olmadığını düşünüyor. Bütçenin büyük kısmı ise televizyon ve internet reklamlarına gidiyor.