Osman Büyükşen kimdir?

Osman Büyükşen cinayet ile ilgili "Anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecek iken yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur. Saygıyla duyurulur." açıklamasına bulundu.

OSMAN BÜYÜKŞEN KİMDİR?

17 Ocak 1988 tarihinde Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Kasabası'nda doğan Osman Büyükşen, İlkokulu İsmil Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta öğrenimini 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu'nda, lise öğrenimini Meram Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Üniversite eğitimini, 2006-2012 yılları arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yılları arasında tamamlayan Osman Büyükşen, uzmanlık eğitimini İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı ve 2019 yılı nisan ayında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE SON DURUM: NE OLMUŞTU?

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "cinayeti azmettirme", 2'si de "cinayete yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Aydınlatılamayan olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.