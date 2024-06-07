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        Haberler Gündem Güncel Osman Kavala'dan Adalet Bakanlığı'na "kanun yararına bozma" talebi başvurusu | Son dakika haberleri

        Osman Kavala'dan Adalet Bakanlığı'na "kanun yararına bozma" talebi başvurusu

        Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın hükümlüsü Osman Kavala, yeniden yargılanma talebinin reddedilmesinin ardından bu kez Adalet Bakanlığı'ndan "kanun yararına bozma" talebinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:41 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:45
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        Adalet Bakanlığı'na başvurdu
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        "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin davanın hükümlüsü Osman Kavala, Adalet Bakanlığı'na "kanun yararına bozma" talebi başvurusunda bulundu.

        Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin tarafından bakanlığa gönderilmek üzere İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verilen dilekçede, Kavala hakkındaki hükmün kanun yararına bozulması talep edildi.

        Mahkeme dosyayı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosuna yolladı.

        Mahkemeden muhabere bürosuna gönderilen yazıda, "Hükümlü Mehmet Osman Kavala müdafi avukat Hilal Zengin'in 06.05.2024 tarihli dilekçesiyle kanun yararına bozulması istemli talebinde bulunmuş olmakla, dosya incelenmek üzere taralı haliyle ve fiziki olarak yazımız ekinde gönderilmiştir." ifadelerine yer verdi.

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        DAVANIN GEÇMİŞİ

        İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatine hükmetmişti.

        Davanın istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

        Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 28 Eylül 2023'te Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmünü onamıştı.

        Kavala'nın, 30 Nisan'da yaptığı "yargılamanın yenilenmesi" talebi ise İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince oy birliğiyle reddedilmişti.

        KANUN YARARINA BOZMA NEDİR?

        Kanun yararına bozma, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen, ancak hukuka aykırılıklar bulunan karar ve hükümlerin bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmasıdır.

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        #Osman Kavala
        #Gezi parkı davası
        #Adalet Bakanlığı
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