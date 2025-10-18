Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Osman Kaya'dan Selin Işık'a evlilik teklifi - Magazin haberleri

        Osman Kaya'dan Selin Işık'a evlilik teklifi

        Ünlü yönetmen Osman Kaya, sevgilisi Selin Işık'a romantik bir evlilik teklifiyle sürpriz yaptı. Çift, mutlu anlarını sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 18:39 Güncelleme: 18.10.2025 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü çift evlilik yolunda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yönetmen Osman Kaya, bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Selin Işık'a romantik bir evlilik teklifi etti.

        Çift, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kaya'nın teklifine 'evet' diyen Işık, o anı takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlarında, "Evet dedik. Hep seninle güzel sevgilim" notu dikkat çekti.

        İkilinin bu paylaşımlarına kısa sürede ünlü isimlerden yorum ve beğeni yağdı. Kerem Bürsin, Devrim Özkan ve Nur Fettahoğlu gibi isimler, çifti tebrik eden ilk isimler arasında yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Osman Kaya
        #Selin Işık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Refah pazartesi günü açılacak
        Refah pazartesi günü açılacak
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Galatasaray, Başakşehir'e konuk olacak
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Dünyanın en iyi köylerinden 4'ü Türkiye'de
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"
        "Riva'dan beklentimiz 11 milyar TL kar!"