Osman Kaya ile Selin Işık evlendi
Bir süredir birlikte olan yönetmen Osman Kaya ve oyuncu Selin Işık, dünya evine girdi
Giriş: 22.12.2025 - 20:48 Güncelleme: 22.12.2025 - 20:48
Yönetmen Osman Kaya, bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Selin Işık ile hayatını birleştirdi.
Eylül ayında evlilik teklifinde bulunan Osman Kaya ile Selin Işık, dünya evine girdi. Çiftten ilk fotoğtraflar, paylaşıldı.
Selin Işık, düğünden paylaştığı fotoğraflara; "Şansım" notunu düşerek mutluluğunu gözler önüne serdi.
Fotoğraflar: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ