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        Haberler Gündem Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü - Güncel haberler

        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü

        Osmaniye'de vakaya giden ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 sağlık görevlisi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 22:14 Güncelleme: 24.08.2023 - 22:14
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        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
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        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen, Osmaniye-Kadirli Karayolu Cevdetiye beldesi yakınlarında vakaya giden İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulansla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ise Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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