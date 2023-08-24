Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
Osmaniye'de vakaya giden ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 sağlık görevlisi yaralandı
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen, Osmaniye-Kadirli Karayolu Cevdetiye beldesi yakınlarında vakaya giden İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulansla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ise Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.