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        Haberler Gündem Osmaniye'de devrilen traktördeki 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Osmaniye'de traktör devrildi: 4 yaralı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 18:41 Güncelleme: 04.10.2024 - 18:41
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        Osmaniye'de traktör devrildi: 4 yaralı
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        Mustafa Ç'nin kullandığı traktör, Mezretli köyünün Kuyucular mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve yanındaki 3 kişi, sağlık personelince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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