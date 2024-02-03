Osmaniye'de tünelde zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Osmaniye Bahçe ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Kızlaç Tüneli’nde meydana geldi.

Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil yandı. Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken Can Dersim Tuncelililer Turizm firmasına ait yolcu otobüsü TIR'IN dorsesine çarptı. TIR da önündeki hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu polis ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken otobüsteki yaralıların tahliyesinin sürdüğü öğrenildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.