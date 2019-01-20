Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Oruçbey köyünde etkili olan sağanağın ardından bazı bölgelerde heyelan meydana geldi, ağaçlar yola devrildi.

Köy merkezi ile Dursun ve Özden mahallelerine ulaşım sağlayan yol trafiğe kapandı. Kadirli-Andırın kara yolunda da heyelanın ardından yaşanan çökme nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

AA'nın haberine göre AFAD ve İl Özel İdare ekiplerince ilçe genelinde yapılan inceleme sonrası heyelan riski nedeniyle 10 ev boşaltıldı. Yetkililer, 50 evde ise sağanak ve toprak kayması sonucu hasar meydana geldiği belirtti.



ZORUNLU MİSAFİRLİK

Oruçbey köyünde yaşayan Özen Kısaoğlu, sağanak nedeniyle köylerinde heyelan olduğunu belirterek "Evlerde çatlaklar oluştu. Tedbir amaçlı boşaltılan evler var. Mağdur durumdayız." diye konuştu.

Yenigün köyünde yaşayan Esabil Üzülmez ise arazisinde meydana gelen heyelan nedeniyle evini boşaltmak zorunda kaldığını ifade ederek "Yağış sonrası geceleyin aniden heyelan oldu. Sabah saatlerinde heyelan artınca evi boşalttık. 7 kişiyle akrabalarımızın evinde misafir olarak kalıyoruz" dedi.