Kaleci Emircan´ın dili boğazına kaçtı, maçın hakeminin müdahalesiyle kurtuldu

TFF2´nci Lig ekiplerinden İskenderunspor'un kalecisi Emircan Seçgin, İnegölspor maçında takım arkadaşıyla çarpışınca dili boğazına kaçtı. Hakem Onur Bingöl´ün müdahalesiyle dili boğazından çıkarılan genç kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TFF 2´nci Lig´in 12´nci hafta karşılaşmasında İskenderunspor, İnegölspor ile karşılaştı. Maçın 36´ncı dakikasında İskenderunspor´un 21 yaşındaki kalecisi Emircan Seçgin, takım arkadaşıyla çarpışınca dili boğazına kaçtı. Maçın hakemi Onur Bingöl, koşarak yanına gidip, yaptığı müdahaleyle Emircan´ın boğazına kaçan dilini çıkardı. Genç kaleci ambulansla, tedbiren hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolün ardından Emircan´ın takımın tesislerine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DHA-Spor - Türkiye-Osmaniye - Ufuk AKTUĞ

2023-11-05 19:28:06