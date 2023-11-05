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        Kaleci Emircan´ın dili boğazına kaçtı, maçın hakeminin müdahalesiyle kurtuldu

        TFF2´nci Lig ekiplerinden İskenderunspor'un kalecisi Emircan Seçgin, İnegölspor maçında takım arkadaşıyla çarpışınca dili boğazına kaçtı. Hakem Onur Bingöl´ün müdahalesiyle dili boğazından çıkarılan genç kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 19:28 Güncelleme: 05.11.2023 - 19:30
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        Kaleci Emircan´ın dili boğazına kaçtı, maçın hakeminin müdahalesiyle kurtuldu
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        TFF2´nci Lig ekiplerinden İskenderunspor'un kalecisi Emircan Seçgin, İnegölspor maçında takım arkadaşıyla çarpışınca dili boğazına kaçtı. Hakem Onur Bingöl´ün müdahalesiyle dili boğazından çıkarılan genç kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        TFF 2´nci Lig´in 12´nci hafta karşılaşmasında İskenderunspor, İnegölspor ile karşılaştı. Maçın 36´ncı dakikasında İskenderunspor´un 21 yaşındaki kalecisi Emircan Seçgin, takım arkadaşıyla çarpışınca dili boğazına kaçtı. Maçın hakemi Onur Bingöl, koşarak yanına gidip, yaptığı müdahaleyle Emircan´ın boğazına kaçan dilini çıkardı. Genç kaleci ambulansla, tedbiren hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolün ardından Emircan´ın takımın tesislerine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Osmaniye - Ufuk AKTUĞ

        2023-11-05 19:28:06

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