CHP Lideri Özel: Hatay'ı Türkiye gündeminden düşürmelerine izin vermeyeceğim (4)

OSMANİYE´DEHALKLABULUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerle birlikte, Osmaniye İl Başkanlığı´nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından düzenlenen halk buluşmasında konuşan Özel, "Bu seçimlerde aslında ben, biz, hepimiz seçimi kazanacağımıza çok inandık, çok ümitlendik, çok çalıştık. Seçim kaybedilince başımız öne eğildi, omuzlarımız düştü, moralimiz bozuldu ama Atatürk´ün partisine bu yakışmazdı. Dedik ki hep beraber bu partiyi bir ayağa kaldıralım, moralleri yükseltelim. Bakın 15 gün önce buradaydım, anlattım fahri milletvekilliğini, beni Osmaniye´nin çok sevdiğini. `Burası benim 2´nci memleketim´ dedim. `Kazanırsam ilk Osmaniye´ye geleceğim´ dedim. Biz şapkaları taktık, ne zaman? 1970´lerde bu şapkayı bir CHP genel başkanı taktı, iki genel, iki yerel seçimden partimizi birinci çıkarttı. Şimdi Ekrem Başkan şapkayı taktı, önümüzdeki 31 Mart´ta İstanbul´u alıyor. Türkiye´de belediyeleri artırıyoruz. Osmaniye´de ilk başta bir emanet var, hemen o Düziçi´ni geri alıyoruz. Yarbaşı zaten bizde, alıyoruz. Kadirli´yi alıyoruz. Toprakkale´yi alıyoruz. Eğer varsanız sıra ona geldi. Osmaniye Belediyesi´ni alacağız. Zor günler geride kalıyor. Osmaniye´de bir ara hiçbir şeyimiz yoktu. Ne belediye ne milletvekili. Sonra bir milletvekili, sonra Aysu vekil, ondan önce yerel seçimde 3 belediye kazandık, 2´si maalesef bizi mahcup etti ama Yarbaşı Belediye Başkanımız aslanlar gibi aramızda" dedi.

'BU MALİYETLERLE TARIM YAPILAMAZ'

Bugünün 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü olduğunu kaydeden Özel, Osmaniye´nin şehitler kenti olduğunu anımsattı. Özel, "Depremde ilk günden beri milletvekillerimiz buradaydı. Ben de geldim. Depremde 1010 kaybımız var. Allah gani gani rahmet eylesin ve bundan sonraki dönemde yaralar sarılsın diye gayret ediyoruz. Ama verilen sözler tutulmuyor. Yapılması gereken evlerin daha inşaatları yok. Sadece 2 blok TOKİ dışında bir şey ortaya çıkmış değil. Oysa ki 1 yıl dolduğunda evleri vereceklerdi. Bu sözleri takip etmeye devam edeceğiz. Ayrıca, Osmaniye demek fıstık demek. Yıllardır dilimde tüy bitti, fıstığa prim istiyoruz. Bakın, Osmaniye bir fıstık, bir mısır. Geçen sene mısır 5 lira 70 kuruş. Bu sene mısır 6 lira. Yüzde 5 artmış fiyat ama mazot fiyatı geçen sene bu tarihte 26 liraydı, şimdi 38 lira olmuş. Ayrıca, sulama ücreti 55 liradan 350 liraya çıkmış. Yüzde 500 artmış. Bu maliyetlerle bu çiftçilik bu fıstıkçılık, bu tarım işi yapılamaz. Ama şunu yapacağız. Bu partinin kurucusu, `Köylü milletin efendisidir´ dedi. Yine öyle yapacağız" diye konuştu.

'OSMANİYE NİYE ÜVEY EVLAT?'

Osmaniye´ye üvey evlat muamelesi yapıldığını vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"1 kişi ölüyor, televizyona haber oluyor. 1010 kişi ölmüş, içimiz yanıyor, sanki Osmaniye´de deprem olmamış. Osmaniye´de bir ara `Arama- kurtarma çalışmaları bitti´ dediler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey dedi ki, `Osmaniye´de enkaz kaldırma bitti.´ Bize de `Koşun yetişin´ dediler. Koşturduk geldik ve dedik ki `Ya daha bu binada 100 kişi var.´ Sonra duyuldu tekrar Türkiye´de düzeltme yaptılar ama en çok haksızlığı Osmaniye´yi mücbir sebepten çıkararak yaptılar. Bundan sonra diğer 8 ilde her yere yapılan katkılar burada, Osmaniye´ye yapılmıyor, esnafına yapılmıyor. Osmaniye´ye üvey evlat muamelesi yapılıyor. Ya bu Osmaniye iktidara dünya kadar oy verdi. Cumhur İttifakı´nın ortağı Bahçeli´nin memleketi burası. Bu kadar ciddi destek varken Osmaniye niye üvey evlat? Osmaniye önümüzdeki sandıkta 31 Mart´ta, kendisine oy alırken kepçeyle oy alan, verirken çay kaşığıyla vermeyenlere sarı kart göstermeye var mı? Kamptaki 9 bin kişiyi de sayarsanız 36 bin Suriyeli sığınmacı var. Osmaniye´nin kendi yoksulu, işsizi, garibanları var ama onlara yapılmayanı kötü Suriye politikası yüzünden, Suriyeli sığınmacılara yapmak zorundayız. O yüzden bir an önce Suriye ile barış sağlanmalı, Suriyeliler memleketlerine yollanmalı. Biz de memleketimizin imkanlarını kendi gençlerimize, kendi yoksullarımıza seferber etmeliyiz. Ben size söz veriyorum. Osmaniye bundan sonra da Özgür Özel´in memleketi olmaya devam edecek."