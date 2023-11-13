Vali Yılmaz: Osmaniye´de 1351 konut aralık ayında teslim edilecek OSMANİYEValisi Erdinç Yılmaz, deprem konutlarının yapım sürecine ilişkin, "Şu an Osmaniye'de toplam 100 bloğun kaba inşaatı tamamlanmış olup, 86 blokta ince imalat devam etmektedir. Merkez ilçesinde 34 blok kaba inşaatı tamamlanmış olup, ince imalat devam etmektedir. Yapımı tamamlanacak olan 1351 konutun teslimi ise aralık ayında yapılacak" dedi.

OSMANİYEValisi Erdinç Yılmaz, deprem konutlarının yapım sürecine ilişkin, "Şu an Osmaniye'de toplam 100 bloğun kaba inşaatı tamamlanmış olup, 86 blokta ince imalat devam etmektedir. Merkez ilçesinde 34 blok kaba inşaatı tamamlanmış olup, ince imalat devam etmektedir. Yapımı tamamlanacak olan 1351 konutun teslimi ise aralık ayında yapılacak" dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz deprem konutlarının yapımına ilişkin değerlendirmede bulundu. Vali Yılmaz, "6 Şubat´ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye´miz de çok etkilendi. 1010 vatandaşımızı kaybettik, 173 binamız yıkıldı, 527 acil yıkılacak binamız oldu, 9 bin ağır hasarlı 1054 orta hasarlı binamız oldu. Bunlar toplamda bağımsız bölüm olarak 30 bin yapıyor. İlk andan itibaren Osmaniye'de ciddi bir mücadele verdik. 50 bin vatandaşımıza barınma ve beslenme imkanı sunduk. Çok hızlı bir şekilde konteyner kentler inşa ettik. Şu anda hızlı bir şekilde kalıcı konutlarımız inşa edilmektedir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'deki konteyner kent ziyaretindeki konuşmasında, 'Bundan sonraki süreçte, tabi burası çok büyük bir konteyner kent, kış yaklaşıyor, sorunlar kışla birlikte artabilir, kalıcı konutlar için bir an önce harekete geçmek gerekiyor. Osmaniye'de bu işin biraz yavaş ilerlediğini üzülerek takip ediyoruz. İki TOKİ bloğu dışında Osmaniye'de maalesef daha hazırlık aşamasında' şeklinde konuştu. Tamamen yanlış bilgileri verildiği için bu açıklamayı yapmaya mecbur kaldık" dedi.

Osmaniye'de kalıcı konukların yapımının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Yılmaz, şöyle konuştu:

"Osmaniye merkezde 1820, Düziçi ilçesinde 1209, Hasanbeyli ilçesinde 504, Toprakale ilçesinde 152, Sumbas ilçesinde 190 adet konutun ihalesi tamamlanmış olup toplam 3 bin 875 adet kalıcı konutun TOKİ tarafından yapımına başlanılmıştır ve yapım süreci hızlı bir şekilde devam etmektedir. Osmaniye'de 21 Aralık'ta merkezde 260, Toprakale'de 152, Düziçi'nde 511, Hasanbeyli'de 238, Sumbas'ta 190 konut olmak üzere toplam 1351 adet konutun teslim edilecektir. Şu an Osmaniye'de toplam 100 bloğun kaba inşaatı tamamlanmış olup 86 blokta ince imalat devam etmektedir. Merkez ilçesinde 34 blok, Toprakkale´de 7 blok, Düziçi'nde 38 blok, Hasanbeyli'de 12 blok, Sumbas ilçesinde 9 adet kaba inşaat tamamlanmış ince imalat devam etmektedir. Osmaniye geneli kırsalda 1204 köy evi ve 181 ahırın ihalesi yapılmış olup yapımına başlanılmıştır. Şubat ayından itibaren tamamlanan köy evlerinin hak sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır. Sonuç itibariyle 1351 konutun teslimi aralık ayında yapılacak, 2 blok değil 100 blok. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için var gücümüzle çalışıyoruz, kalıcı konutlarımız hızla yükseliyor."