Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
OSMANİYE'desulama kanalında kadın cesedi bulundu.
OSMANİYE'desulama kanalında kadın cesedi bulundu.
Kadirli ilçesi Kümbet Köyü'nden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir kadın cesedinin sürüklendiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan ceset, kimliğini tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi morga kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
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