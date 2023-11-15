Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Sulama kanalında kadın cesedi bulundu

        OSMANİYE'desulama kanalında kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sulama kanalında kadın cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMANİYE'desulama kanalında kadın cesedi bulundu.

        Kadirli ilçesi Kümbet Köyü'nden geçen Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir kadın cesedinin sürüklendiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan ceset, kimliğini tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi morga kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Cinsel istismardan ceza almıştı! Şimdi de ablası dava açtı
        Cinsel istismardan ceza almıştı! Şimdi de ablası dava açtı
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        'Künde'ye getirmişti! 8 yıl hapsi isteniyor
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        Köpeğini gezdiriyordu! Yürek yakan kaza!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        "Altınları doldur yoksa vururum!" Sakar soyguncu kendini vurdu!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de sulama kanalında kadın cesedi bulundu
        Osmaniye'de sulama kanalında kadın cesedi bulundu
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Vali Yılmaz: Osmaniye´de 1351 konut aralık ayında teslim edilecek
        Vali Yılmaz: Osmaniye´de 1351 konut aralık ayında teslim edilecek
        Osmaniye Valisi Yılmaz'dan deprem konutları yapımının yavaş ilerlediği iddi...
        Osmaniye Valisi Yılmaz'dan deprem konutları yapımının yavaş ilerlediği iddi...
        Osmaniye'de saman yüklü tırda 2 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Osmaniye'de saman yüklü tırda 2 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de konuştu: