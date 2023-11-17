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        Rastgele ateş açıp sosyal medyada paylaşan 2 şüpheliye gözaltı

        OSMANİYE'de,rastgele havaya ateş açıp çevrede tedirginliğe neden oldukları anları sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 şüpheli, silahlarıyla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:05
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        Rastgele ateş açıp sosyal medyada paylaşan 2 şüpheliye gözaltı
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        OSMANİYE'de,rastgele havaya ateş açıp çevrede tedirginliğe neden oldukları anları sosyal medya hesaplarından paylaşan 2 şüpheli, silahlarıyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları sanal devriyede, Rauf Bey Mahallesi'nde rastgele havaya ateş açarak korku ve paniğe neden olan, bu anları da sosyal medya hesaplarından paylaşan kişilere yönelik çalışma başlattı. Kimlikleri belirlenen Ö.C.S. (18) ve M.A.T. (18) adreslerine düzenlenen baskınlarda yakalanıp gözaltına alındı. Adresteki aramada ise suç aleti ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. İki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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