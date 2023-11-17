Bakan Tunç: Hasar tespiti ve yıkım kararı davaları, 168 günde tamamlanacak (2)

BAKANTUNÇ,OSMANİYE'DE

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Tunç, valilik çıkışında yaptığı açıklamada Osmaniye'de yapılan yatırımları değerlendirerek, "Bu yatırımlarla ilgili olarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yapılan çalışmalar noktasında istişareler yaptık. Öğleden önce Kilis'teydik. Kilis'teki ziyaretlerimizin ardından Osmaniye´mize intikal ettik. Osmaniye'miz şehitler diyarı, tarih ve kültür şehri. Gerçekten ülkemiz için çok önemli bir vilayetimiz. Tarımda, sanayide, son zamanlarda ilerlemeye devam ediyor. Kalkınmasını sürdürmeye devam ediyor. Tabi bu kalkınmada il yöneticilerinin çok güçlü payı var. Ben her birine başta Sayın Valimize, milletvekillerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Adalet Bakanlığı olarak ilimizde gerçekleştireceğimiz yatırımları da değerlendirdik. Biz de Adalet Bakanlığı olarak deprem anından itibaren diğer bakanlıklarımız gibi 7/24 bir kriz merkezi oluşturmuştuk. Bölgede özellikle delil tespitlerinin yapılması çok önemliydi. Bu anlamda da bölgeye diğer illerimizden bin hakim ve savcımızı intikal ettirmiştik. 984 bilirkişi bölgede incelemeler, delil tespitleri yapmıştı. 538 adli tıp personelini bölgeye intikal ettirdik. Bunların bir kısmı da Osmaniye'mize gelmişlerdi. Yoğun bir çalışmayla buradaki deprem sonrası yapılan çalışmalara katkı sağlamışlardı. Yine kardeş adliye projesiyle 8951 personeli diğer illerden deprem bölgesindeki illerimize intikal etmiş. Yine ceza infaz kurumlarımız mensuplarından oluşan arama kurtarma personellerimizle yine bölgede arama kurtarma çalışmalarını AFAD koordinasyonunda katılmışlardı ve 49 canımızı enkaz altından kurtarmışlardı. Ayrıca tekrar teşekkür ediyoruz. Bölgede ağır hasarlı kamu binalarından adliye binalarımız da hasar görmüştü. Özellikle eski dönemlerde yapılan adliye binalarımızı, hükümet konakları içerisinde bulunan adliye binalarımız depremde hasar görmüştü; 15 adliyemiz hasar görmüştü. İkisi müstakil, diğerleri hükümet konaklarıyla beraber. Şimdi bunların yeniden inşaat sürecini başlattık. Tekrar hızlı bir şekilde ihalelerini, proje çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. İnşaat programlarını hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu süreçte bölgede yeni mahkemelerin kurulmasını sağladık. Bir ilimizde de yeni idare mahkemeleri çünkü idari yargıda özellikle yıkım kararları, hasar tespit davaları ve hak sahipliğiyle ilgili davalar konusunda yoğunlaşmanın olacağını biliyorduk. Bu yoğunlaşmayı karşılayabilmek için, bu iş yükünü karşılayabilmek için de bölgede yeni mahkeme kurulmasını sağladık. Tüm 11 vilayetimizde 131 yeni mahkeme kuruldu. 174 ilave hakim ve savcı atamaları gerçekleştirildi. Türkiye'de ilave idari yargı hakimi toplamda 221 yeni hakim bölgede çalışmalarına başlamış oldu" dedi.

'İDARE MAHKEMESİ KURULMASINI SAĞLADIK'

Atamaları Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılarak Osmaniye'de İdare Mahkemesi kurulmasını sağladıklarını ve şu ana kadar deprem kaynaklı 1055 dava açıldığını kaydeden Bakan Tunç, "Eğer burada İdare Mahkemesi açılmamış olsa vatandaşlarımızın komşu illere gitmesi zor olacaktı. O nedenle Osmaniye'de bir İdare Mahkemesi'nin kurulması bu anlamda önemliydi ve kurulmasını da gerçekleştirmiş olduk. Osmaniye ilimizde yeni hakim atamalarını da gerçekleştirdik. İdare Mahkememize 7 idari yargı hakiminin ataması gerçekleşti. Bir savcı 12 hakim toplamda deprem sonrasında 20 ilave hakim atamasını Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından gerçekleştirdik. Özellikle Osmaniye´mizin en önemli problemlerinden bir tanesi yeni adliye binası ihtiyacı. Bununla ilgili çalışmalarımızı da belli bir noktaya getirdik. Arsayla ilgili imar çalışmalarımızı sağ olsun belediye başkanımız gerçekleştirdi ve hemen hükümet binamızın karşısında çok güzel bir arsada inşaatını gerçekleştireceğiz. Osmaniye adalet binamızın proje ihalesini 16 Ekim'de gerçekleştirmiştik. Bu proje de 46 bin 382 metrekare kapalı alana sahip olacak. Şu anda proje çalışmaları başladı ve 2024 yılı inşaat programına da alarak Osmaniye´mize yakışır bir adalet sarayını inşallah hizmete kazandırmak için çalışacağız. Düziçi ilçesinde de adalet binamız 5 bin 800 metrekare büyüklüğünde olacak ve bunu da 2024 yılı etüt programına teklif ettik. 13 bin 880 metrekare büyüklüğünde Kadirli Ek Adalet Binası'nı da etüt projesine teklif ettik. Bahçe ilçemizde de adalet binasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı ile ortak bir projemiz var. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Deprem bölgesinin yeniden inşasında bir aksama olmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın her kabine toplantısında ilk gündem maddesi olarak bu konuyu gündeme getirdiğini belirten Bakan Tunç, "Bu anlamda da önceliğimiz, daima 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa etmek ve afet riskine karşı dayanıklı şehirler kurmaktır. Bu anlamdaki çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

YENİ YASAL DÜZENLEMELER

Afet riskiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı´nın bir kanun çalışması olduğunu kaydeden Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"TBMM´de milletvekillerimizin takdirine sunuldu ve yasalaştı. O kanun çerçevesinde özellikle yargı hizmetlerinin burada aksamamasıyla ilgili olarak da önemli düzenlemeler bu kanun teklifinin içerisinde yer aldı. Gaziantep'te gerçekleştirmiş olduğumuz deprem değerlendirme toplantısında yargı hizmetleri ve yargı süreçlerinin, adli konuların, şehirlerin inşasını geciktirmemesi ve yıkım kararları nedeniyle özellikle binaların yıkılamaması ve yerine yenilerinin yapılamamasından doğan gecikmelerin olmaması için de gerekli yasal düzenleme yapmamız gerekiyordu. O toplantıda dile getirilen görüşler doğrultusunda idari yargılama usulü kanununa yeni bir madde, geçici bir madde ekledik. 6 Şubat depremlerinden zarar gören 11 vilayetimizde yıkım kararlarıyla ilgili olarak hasar tespit davalarıyla ilgili olarak belirli olan süreçten ayrı bir usulü ihdas etmiş olduk. Bu bir geçici bir madde. Yaklaşık 760 günde sonuçlanacak olan bir idari dava bu usulle 168 günde tamamlanmış olacak. Ayrıca, bölge dışından da bilirkişi atanabilmesine imkan sağlayan ve bilirkişi raporlarının gecikmemesi ve yargı süreçlerinin burada gecikmemesiyle ilgili olarak gerekli yasal düzenlemeleri de gerçekleştirdik. Geçen hafta meclisimizde yasalaştı ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Burada yeni kurulan İdare Mahkememiz de bu usul çerçevesi içerisinde açılan davaları hızlı bir şekilde sonuçlandıracak. Ben burada yeni göreve başlayan idari yargı hakimlerimize ve diğer hakimlerimize kolaylıklar diliyorum."