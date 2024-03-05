Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Mahmut A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 04:21 Güncelleme: 05.03.2024 - 04:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Mahmut A. ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Kadirli-Adana Karayolu Kurulandak mevkisinde meydana geldi. Mahmut A. yönetimindeki 01 EHZ 26 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ağır yaralanan Mahmut A., ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

        Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        İstanbul'da hissedilen deprem oldu
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        İsrailli bakandan ABD'ye suçlama
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        THY 332 yolcuyu kara listeye aldı
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Trabzonspor'a Alanya'da şok!
        Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
        Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        Barışma teklifini kabul etmeyen sevgilisini hastanelik etti
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        THY altıncı kıtaya nasıl uçtu?
        İstanbul'da sis etkili oldu
        İstanbul'da sis etkili oldu
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Beşiktaş'tan TFF'ye hakem ve seçim çağrısı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Can Uzun, milli takım tercihini açıkladı!
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Dolandırıcılarla başları dertte
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Trudeau ve Meloni'nin görüşmesine Filistin protestosu engeli
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Asya'da Taylor Swift krizi
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de kadınlar arası bocce turnuvası organize edildi
        Osmaniye'de kadınlar arası bocce turnuvası organize edildi
        Osmaniye'de yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçir...
        Osmaniye'de yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçir...
        Flaş
        Flaş
        Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Osmaniye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı beş kişi yaralandı
        Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı beş kişi yaralandı
        Arazi kavgasında ağabeyi ve yengesini öldüren şüpheli, adliyede (3)
        Arazi kavgasında ağabeyi ve yengesini öldüren şüpheli, adliyede (3)