Osmaniye'de yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye'de, yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen bagajın sahibi tutuklandı.
Osmaniye'de, yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen bagajın sahibi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şehirler arası yolcu taşıyan minibüsü durdurdu.
Narkotik detektör köpeği desteğiyle araçta yapılan aramada, bir bagajdaki poşette 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, bagajın sahibi Ramazan S'yi gözaltına aldı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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