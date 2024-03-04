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        Osmaniye'de yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de, yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen bagajın sahibi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 11:05 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:19
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        Osmaniye'de yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Osmaniye'de, yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen bagajın sahibi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şehirler arası yolcu taşıyan minibüsü durdurdu.

        Narkotik detektör köpeği desteğiyle araçta yapılan aramada, bir bagajdaki poşette 2 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler, bagajın sahibi Ramazan S'yi gözaltına aldı.

        Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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