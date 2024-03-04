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        Osmaniye'de kadınlar arası bocce turnuvası organize edildi

        Osmaniye'de Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 18:02 Güncelleme: 04.03.2024 - 18:09
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        Osmaniye'de kadınlar arası bocce turnuvası organize edildi
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        Osmaniye'de Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası başladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliğince, Özden Huzurevi Bocce Sahası'nda organize edilen turnuvaya 16 takım katıldı.

        Açılış töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Kılıçkeser, sporculara başarı diledi.

        Dünya Kadınlar Günü kapsamındaki turnuva, 8 Mart'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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