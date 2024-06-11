İliç'teki heyelanda ölen işçilerden Mehmet Kazar, son yolculuğuna uğurlandı

İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait altın madeni sahasında, 13 Şubat'ta meydana gelen heyelan sonrası toprak altında kalan 9 işçiden Mehmet Kazar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Kazar'ın cenazesi, dün memleketi Osmaniye'nin Sumbas ilçesine getirildi. Bugün Esenli köyünde düzenlenen cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Sumbas Kaymakamı Furkan Taşkıran, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kadirli Müftüsü Cafer Erol'un kıldırdığı namazın ardından Kazar'ın cenazesi, Esenler köyü mezarlığında toprağa verildi.

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