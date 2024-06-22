Türkiye Portekiz maçı öncesinde Dortmund'u yine kırmızı beyaza boyadı!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçında bu akşam Portekiz ile karşılaşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Maçın oynanacağı Dortmund'da A Milli Takım coşkusu yaşanıyor. Bölgede bulunan Türklerin yanı sıra çevre şehir ve ülkelerden gelen taraftarlarımız, kenti adeta kırmızı-beyaza boyadı.

Sabahın erken saatlerinde maçın oynanacağı BVB Dortmund Stadı'nın çevrelerine gelen Türk taraftarlar harika görüntüler yarattı. İlk maç olan Gürcistan'a göre daha kalabalık bir görüntü çizen taraftarlar renkli görüntüler ortaya koydu.

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45 bin taraftarın bu mücadelede, A Milli Takım'ı desteklemesi bekleniyor. Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi. Stadın çevresindeki meydanda hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.

🇹🇷 Portekiz maçı öncesi Türk taraftarlar hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu 🇹🇷#euro2024



🎥@inanc_ergulen pic.twitter.com/dwTMaCehs0 — Habertürk Spor (@HTSpor) June 22, 2024

Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve Haberturk.Com Spor Müdürü İnanç Ergülen, Almanya'da organizasyonun kalbinde turnuvanın nabzını tutuyor.