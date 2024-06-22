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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye Portekiz maçı öncesinde Dortmund'u yine kırmızı beyaza boyadı! - Futbol Haberleri

        Türkiye Portekiz maçı öncesinde Dortmund'u yine kırmızı beyaza boyadı!

        EURO 2024'te bu akşam TSİ 19.00'da Portekiz ile Almanya'nın Dortmund kentinde karşı karşıya gelecek Milli Takımımızı destekleyen taraftarlarımız, şehri kırmızı beyaza boyadı! Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve Haberturk.Com Spor Müdürü İnanç Ergülen, Almanya'da maç öncesinin nabzını tuttu. İşte dev maç öncesi Almanya'dan görüntüler...

        Giriş: 22.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:57
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        Dortmund yine kırmızı beyaz!
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        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçında bu akşam Portekiz ile karşılaşacak.

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

        DORTMUND'DA BÜYÜK COŞKU

        Maçın oynanacağı Dortmund'da A Milli Takım coşkusu yaşanıyor. Bölgede bulunan Türklerin yanı sıra çevre şehir ve ülkelerden gelen taraftarlarımız, kenti adeta kırmızı-beyaza boyadı.

        Sabahın erken saatlerinde maçın oynanacağı BVB Dortmund Stadı'nın çevrelerine gelen Türk taraftarlar harika görüntüler yarattı. İlk maç olan Gürcistan'a göre daha kalabalık bir görüntü çizen taraftarlar renkli görüntüler ortaya koydu.

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        45 bin taraftarın bu mücadelede, A Milli Takım'ı desteklemesi bekleniyor. Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi. Stadın çevresindeki meydanda hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

        Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.

        Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul ve Haberturk.Com Spor Müdürü İnanç Ergülen, Almanya'da organizasyonun kalbinde turnuvanın nabzını tutuyor.

        TÜRK TARAFLAR CANLI YAYINI BASTI, RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçında bu akşam Portekiz ile karşılaşacak.

        Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, Almanya'da son gelişmeleri aktarırken Türk taraftarların coşkulu anları renkli görüntüler yarattı.

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