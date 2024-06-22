BtcTürk kripto para borsası siber saldırıya uğradı

Siber güvenlik ve veri sızdırma endişeleri her geçen gün artarken kripto borsalarından BtcTürk'ün verilerine sızıldığı bilgisi sektörde çalkantıya sebep oldu.

Kripto para borsası BtcTurk, 22 Haziran 2024 tarihinde bir siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı. Saldırı sonucunda sadece 10 kripto paranın sıcak cüzdanları etkilendi, ancak soğuk cüzdanlardaki varlıklar güvende tutuldu. BtcTurk, kullanıcı varlıklarının bu kayıplardan etkilenmeyeceğini belirtti.

Siber güvenlik uzmanları, bu olayın ardından veri güvenliği önlemlerini gözden geçirmenin önemini vurguluyor. Kripto para borsaları, kullanıcıların varlıklarını korumak için güçlü şifreleme yöntemleri, iki faktörlü kimlik doğrulama ve soğuk depolama gibi önlemleri uygulayarak bu tarz saldırılarda kayıpların önüne geçmek için tüm çalışmaları yapsa da gelişen teknolojiyi kullanan siber hırsızlar bu güvenlik önlemlerini de aşmanın yolunu buluyor.

Ekiplerimiz 22 Haziran 2024 tarihinde platformumuzdan kontrol dışı çekimler yapılmasına sebep olan bir siber saldırı yaşandığını tespit etmiştir. Söz konusu siber saldırıdan sadece 10 adet kriptoparanın sıcak cüzdanlarındaki bakiyelerin bir kısmı etkilenmiş olup, varlıkların çok büyük bir kısmının tutulduğu soğuk cüzdanlarımız güvendedir.

Bu olay, kripto para dünyasında güvenlik konusunun önemini bir kez daha vurguluyor ve kullanıcıların bilinçli adımlar atmaları gerektiğini gösteriyor.

BtcTurk, saldırının türünü henüz açıklamamış olsa da, kullanıcıların hesap güvenliği için dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Kullanıcılar, güçlü şifreler kullanmalı, kimlik doğrulama yöntemlerini etkinleştirmeli ve şüpheli aktiviteleri hemen bildirmelidir.

BtcTurk’ün finansal gücü bu saldırıdan etkilenen tutarlarının çok üstünde olup, kullanıcı varlıkları bu kayıplardan etkilenmeyecektir.

Ekiplerimiz konuyla ilgili detaylı araştırmaları gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda resmi makamlar ile de iletişime geçilmiştir. Tedbir olarak kriptopara yatırma ve çekme işlemleri durdurulmuş olup çalışmalarımız en kısa sürede tamamlandıktan sonra kullanıma açılacaktır.

Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, konuyla ilgili tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağımızı bildiririz."