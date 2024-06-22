Afra Saraçoğlu'ndan cevap yok gönderme var Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, İspanya dönüşünde İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Saraçoğlu ile Demir, evlendikleri yönündeki iddialarla ilgili sorulara cevap vermezken, aralarında bir 'Gönderme' yaşandı

Habertürk Giriş: 22.06.2024 - 00:19 Güncelleme: 22.06.2024 - 00:19 facebook

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