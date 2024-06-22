Afra Saraçoğlu'ndan cevap yok gönderme var
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, İspanya dönüşünde İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Saraçoğlu ile Demir, evlendikleri yönündeki iddialarla ilgili sorulara cevap vermezken, aralarında bir 'Gönderme' yaşandı
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi.
Tatil için gittikleri İspanya'da evlendikleri iddia edilen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bu yöndeki sorulara yanıt vermedi.
Afra Saraçoğlu, hayranlarının ilgisine maruz kalınca fotoğraf çektirmekten konuşamaya fırsat bulamadı. Hayranlarıyla fotoğraf çektirirken Demir'in kendisini bırakarak yürümeye devam etmesi üzerine Saraçoğlu, sevgilisine; "İşte centilmen erkek" göndermesinde bulundu.