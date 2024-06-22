Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Afra Saraçoğlu'ndan cevap yok gönderme var - Magazin haberleri

        Afra Saraçoğlu'ndan cevap yok gönderme var

        Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, İspanya dönüşünde İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Saraçoğlu ile Demir, evlendikleri yönündeki iddialarla ilgili sorulara cevap vermezken, aralarında bir 'Gönderme' yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 00:19 Güncelleme: 22.06.2024 - 00:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cevap yok gönderme var
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi.

        Tatil için gittikleri İspanya'da evlendikleri iddia edilen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bu yöndeki sorulara yanıt vermedi.

        Afra Saraçoğlu, hayranlarının ilgisine maruz kalınca fotoğraf çektirmekten konuşamaya fırsat bulamadı. Hayranlarıyla fotoğraf çektirirken Demir'in kendisini bırakarak yürümeye devam etmesi üzerine Saraçoğlu, sevgilisine; "İşte centilmen erkek" göndermesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Afra Saraçoğlu
        #Mert Ramazan Demir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Arazi kavgası 2 can aldı
        Arazi kavgası 2 can aldı
        Diplomatik kriz yaşadığı İspanya'dan nişan aldı
        Diplomatik kriz yaşadığı İspanya'dan nişan aldı
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor