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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da damat dehşet saçtı! Eşini ve 3 kişiyi öldürdü, bebeği aldı kaçtı! | Son dakika haberleri

        Adana'da damat dehşet saçtı! Eşini ve 3 kişiyi öldürdü, bebeği aldı kaçtı!

        Adana'nın Seyhan ilçesinde 23 yaşındaki Hakim Eba, boşanma aşamasındaki 19 yaşındaki eşini, kayınpederini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini sokak ortasında öldürdü. Cinayetten sonra Eba yeni doğan bebeğini alarak kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 17:25 Güncelleme: 22.06.2024 - 17:25
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        Adana'da damat dehşet saçtı!
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        Adana'da Hakim Eba (23), sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19) ile ve kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından yeni doğan bebeğini de yanına alan Eba, kaçtı.

        Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Hakim Eba, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat’ın evinin önüne geldi. Burada Hakim Eba ile eşi Şükran Eba arasında tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında yanındaki tabancayı çeken Hakim Eba, eşine peş peşe ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınpederi Turgut Erat’ı da vuran Hakim Eba, yeni doğan çocuğunu alıp kaçtı.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi vurulan 4 kişinin de öldüğünü belirledi. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        Polis ekipleri, Hakim Eba’nın yakalanması için çalışma başlattı.

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