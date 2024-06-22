3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
İzmir'de, 32 yaşındaki R.K., ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen, üç çocuk annesi 31 yaşındaki eşi Fatma Kahraman'ı konuşma bahanesiyle dışarı çağırıp, tabancayla başından vurarak öldürdü. R.K.'nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını koyup, 'Sevdan bitti, kibriti çaktım, bir ateş yaktım. Dönmem artık geriye, gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye' sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü
İzmir'de olay, dün saat 23.00 sıralarında, Konak ilçesi Gürçeşme Caddesi’nde meydana geldi. R.K. (32), ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen 3 çocuk annesi eşi Fatma Kahraman’ı (31) konuşmak için dışarı çağırdı.
SİLAHIYLA 3 EL ATEŞ ETTİ
DHA'da yer alan habere göre R.K., dışarı çıkan eşi Fatma Kahraman'a yanındaki tabancayla 3 el ateş edip, kaçtı. Karaman, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Silah sesini duyup dışarı çıkan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Fatma Kahraman’ın yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.
CENAZESİ ADLİ TIPA KALDIRILDI
Kahraman’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ZANLININ BİRÇOK SUÇ KAYDI VAR
Öte yandan, polis ekipleri kasten yaralama ve gasp başta olmak üzere birçok suçtan suç kaydı olan şüpheli R.K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.
ŞÜPHELİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
Cinayet şüphelisi R.K.’nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını koyup, ‘Sevdan bitti, kibriti çaktım, bir ateş yaktım. Dönmem artık geriye, gemileri yaktım mürettebatıyla birlikte bir şey kalmadı geriye' sözleriyle paylaşım yaptığı görüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.